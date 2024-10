El riesgo país cayó al nivel más bajo en cuatro años: los factores que impulsan el descenso

A raíz de un fortalecimiento de los bonos soberanos, el riesgo país se encuentra en el punto más bajo en la era Milei y en niveles mínimos en cuatro años. Junto con la baja de la inflación y la compra de divisas por parte del Banco Central, la tendencia declinante propicia del índice propicia una "primaverita" financiera que alivia tensiones hacia adentro del equipo económico.

El indicador elaborado por el JP Morgan calcula la diferencia que pagan los títulos del Tesoro norteamericano frente al resto de los países. Este jueves se ubicó en 1.126 puntos básicos, apenas por encima de los 1.121 de la jornada previa. Desde que asumió el gobierno libertario, la variable se redujo más de 40% y la cifra actual emparda con la de mitad de septiembre de 2020, luego de que el entonces ministro de Economía Martín Guzmán selle la restructuración de la deuda.

La inflación de septiembre fue de 3,5%, el número más bajo de la era Milei

Baja el riesgo país y el Gobierno respira

La reducción de este ítem es crucial para Luis Caputo ya que expresa un mejor clima financiero al mantener a raya a la volatilidad. Según fuentes del mercado, el oficialismo requiere que el número oscile entre los 500 y los 700 unidades para poder regresar al mercado voluntario de deuda.

Uno de los pilares que sostiene el proceso de disminución del riesgo país es el recorte de las tasas de interés implementado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Al bajar los rendimientos de los bonos estadounidenses, los inversores migran a activos más riesgosos en búsqueda de mayores retornos.

Ese giro del apetito inversor hacia instrumentos menos seguros potencia los papeles de países emergentes como la Argentina. En efecto, desde la poda de la Fed, los títulos de deuda pública denominados en dólares marcaron un sendero ascendente.

Al mismo tiempo, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) no descartó que el comportamiento del riesgo país y los bonos argentinos "esté relacionado con los rumores de avances en las negociaciones por un REPO para garantizar el pago de capital de los bonos".

En tal sentido, la Secretaría de Finanzas de la Nación anunció el giro de US$ 1.528 millones al Bank Of New York (BoNY). Los fondos se utilizarán para cumplir con el pago de los intereses de los vencimientos de Bonares y Globales de enero de 2025.

La medida refleja un gesto de la cartera que conduce Pablo Quirno para apaciguar la ansiedad que genera en el mercado el hecho de no saber de dónde saldrán los dólares para hacer frente a los compromisos con los bonistas. Además, el Gobierno explora distintas opciones para obtener financiamiento y cumplir con los pagos pendientes.

Una de las alternativas es un REPO (repurchase agreement, en inglés). Esta operación, que puede efectuarse con un banco comercial local o del exterior, consiste en colocar un activo como garantía para recibir los recursos y pactar una fecha de recompra de esos títulos.

"Ya tenemos cerrado el roll over. Con lo cual solo tenemos que garantizar los intereses. Ya tenemos armados los REPO para el año que viene por si queremos salir al mercado y no tenemos para refinanciar, tenemos las repo para cubrir. O sea que pagamos como sea", señaló el propio Milei durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

Después del veto, la nueva pulseada educativa: el Presupuesto 2025

Las compras del BCRA, claves para el riesgo país

Por otra parte, la compra de divisas por parte del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) también baliza el descenso del riesgo país. Si bien analistas privados vaticinaban un octubre complejo en materia de acumulación de moneda extranjera, la autoridad monetaria encadenó diez jornadas consecutivas con saldo comprador, impulsada por el éxito del blanqueo de capitales.

No obstante, la adquisición de dólares en el MULC no alcanza a cristalizarse en un crecimiento sostenido de las reservas internacionales. Un informe de Cohen Aliados Financieros subrayó que pese a los avances macro, "el elevado riesgo que representa la situación de las reservas sigue siendo un desafío" para el oficialismo.

"El Gobierno deberá resolverlo mediante la liberación del tipo de cambio, la obtención de financiamiento externo (ya sea a través del FMI o un REPO), o recurriendo a un canje voluntario de deuda", remarcaron los especialistas acerca de la disyuntiva financiera.

Siguiendo esa misma línea, un reporte de GMA Capital remarcó que " aunque septiembre sorprendió con un saldo comprador, los meses que vienen serán más desafiantes" en materia de acopio de tenencias internacionales en las arcas del Central.

"El Gobierno ya es consciente de esto. De hecho, se anunció una reducción en los aranceles de importación de numerosos bienes finales e intermedios. ¿El objetivo? Además de su impacto en precios, buscarán posponer la demanda de importaciones para los meses siguientes, que es cuando se vería reflejado en el MULC", concluyeron.

