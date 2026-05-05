El Riesgo País sube a 558 puntos tras una rueda de toma de ganancias en los bonos soberanos

El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 4 de mayo de 2026 en 558 puntos básicos, según los registros de Rava Bursátil. Tras el receso por el Día del Trabajador, la plaza financiera retomó la actividad con una tendencia vendedora en los bonos soberanos en dólares, lo que empujó al alza el diferencial de tasas. Este movimiento se produce en un contexto de reacomodamiento de carteras tras la volatilidad observada a finales de abril, interrumpiendo la racha de descompresión que el índice había mostrado en las ruedas previas.

El mercado permanece atento a la dinámica del superávit fiscal y a la evolución de las tasas de interés en los Estados Unidos como factores determinantes para la renta fija.

Tras el fin de semana largo, el mercado local retoma la actividad con caídas en acciones y suba de bonos

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este lunes a las 18:28 horas en 558 puntos. Durante la sesión, el indicador inició con una apertura de 539 puntos, valor que actuó como mínimo diario al replicar el cierre de la última rueda operativa en mercados externos. A medida que avanzó la jornada y se acentuó la caída de los bonos Globales (GD30 y GD35) en Wall Street, el índice alcanzó un máximo de 558 unidades, nivel en el que finalmente cerró la operación.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante la última semana de abril y el inicio de mayo estuvo marcada por una alta sensibilidad a factores globales y geopolíticos. El lunes 27 de abril, el indicador sufrió un salto importante cerrando en 582 puntos, impulsado por el fortalecimiento del dólar y la caída de los bonos emergentes. Según consignó el diario Ámbito Financiero, en aquel momento el mercado se vio afectado porque "el dólar rebotó al alza y subió el riesgo país", debido a una mayor aversión al riesgo que impactó en toda la curva de títulos locales.

A mediados de la semana pasada, el índice buscó un techo técnico cercano a los 590 puntos, pero a partir del miércoles 29 de abril comenzó una etapa de recuperación. El jueves 30 de abril, el indicador cerró en 567 puntos. Según analizó el diario Infobae, esta mejora se debió a que "los bonos rebotaron y el riesgo país cedió", en una jornada donde los inversores aprovecharon los precios deprimidos de los títulos públicos para realizar compras de oportunidad antes del cierre mensual.

Finalmente, el viernes 1 de mayo, a pesar de la inactividad en la plaza local por el feriado nacional, la operatoria en Wall Street permitió que el indicador cerrara en 539 puntos, el nivel más bajo de la quincena. Sin embargo, el rebote de hoy lunes hasta los 558 puntos demuestra que el mercado aún se encuentra en un proceso de búsqueda de equilibrio. Los analistas señalan que, aunque el índice se mantiene lejos del mínimo anual de 482 puntos registrado a fines de enero, la disciplina fiscal del Gobierno argentino sigue actuando como un soporte fundamental frente a la volatilidad de las tasas de interés internacionales.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide el diferencial de tasa de interés que paga un país emergente por sus bonos en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo "libre de riesgo". Este índice es confeccionado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional; por ejemplo, el cierre de hoy de 558 puntos indica que Argentina paga un 5,58% anual sobre la tasa estadounidense para financiarse.

Como explica el portal especializado Rava Bursátil, este indicador es el termómetro central para "estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes". El nivel del Riesgo País es determinante no solo para el Estado, sino también para el sector privado, ya que actúa como una tasa de referencia que establece el piso para el costo de endeudamiento de las empresas locales en los mercados internacionales, influyendo de manera directa en las decisiones de inversión y en la calificación crediticia del país.

Técnicamente, para el caso argentino, el dato se obtiene actualmente a través del EMBI Global Diversified (EMBIGD). Según destaca la literatura financiera especializada, este indicador es vital para capturar la percepción de los inversores internacionales sobre la capacidad de pago y la solvencia de una economía. Un aumento en el índice, como el registrado hoy lunes 4 de mayo, refleja una caída en el valor de mercado de los bonos soberanos y una mayor cautela de los fondos de inversión respecto a la estabilidad de los activos de renta fija argentinos.

FN