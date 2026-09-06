El sistema financiero se prepara para la próxima implementación del FAL

El sistema financiero se prepara a contrarreloj para la implementación de los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que el Gobierno diseñó para el pago de indemnizaciones por despidos, incorporado en la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso a principios de año. Aún restan definir reglamentaciones clave y quedan dos meses para que las empresas tengan que aportar de forma obligatoria.

El nuevo sistema crea un “fondo” en donde cada empleador depositará parte de las cargas patronales, es decir, los aportes que realiza al Estado pasan al mercado de capitales. Para las grandes empresas es del 1%, mientras que para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) asciende al 2,5% el aporte mensual sobre la masa salarial.

Dará inicio formal en noviembre y, durante seis meses, el aporte mensual quedará depositado en cada fondo de las compañías. Es decir, recién en mayo de 2027 se podrá comenzar a usar para efectuar las indemnizaciones. Con las únicas excepciones de la construcción, que tienen un sistema distinto al resto, las empleadas de casas particulares y empleados públicos.

Con menos de dos meses para la entrada en funcionamiento, en el mercado esperan todavía por algunos detalles de la letra chica final para la instrumentación técnica y de total conocimientos por parte de las empresas, ya que el ingreso es obligatorio para todas las compañías. Una de las preocupaciones es que ya sea por falta de información o conocimiento, varias pymes no se adhieren en tiempo y forma, hay alrededor de 300 mil empresas. En tal caso, se determinó que habrá un sorteo para asignar a cada empresa con un banco o Alyc, de acuerdo a la reglamentación de Economía, ARCA, CNV y la Secretaría de Trabajo.

Esas gestoras tendrán de un momento a otro una masa nueva de clientes por obra del sorteo, y deberán maniobrar a contrarreloj, con la firma del contrato y la presentación ante la CNV del IF FAL de cada empresa, la cuenta a donde girarán los fondos. El sistema financiero cree que dentro de las siguientes dos semanas se terminaría de comunicar los últimos detalles reglamentarios por parte del Gobierno.

Entre los bancos preparan campañas para ofrecer bonificaciones y descuentos a las empresas que los elijan para administrar los FAL y así captar la mayor parte del mercado. Apuntan principalmente a las pymes.

Si bien las entidades financieras aseguran que los riesgos de fraude o lavado se reducen, “debido a que los aportes antes de llegar al fondo pasan primero por ARCA”, según mencionaron desde un banco líder con capitales extranjeros, aún aguardan por algún pronunciamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). Cabe remarcar que el dinero de estos fondos sólo podría ser utilizado para pagar indemnizaciones.

Inversiones. El Ministerio de Economía estableció las pautas y límites generales de inversión aplicables a los recursos del FAL mediante la Resolución 1276/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto oficial definió una lista de instrumentos autorizados para conformar las carteras, los cuales deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos, además de emitirse y negociarse en mercados locales habilitados: títulos de deuda del Estado Nacional, títulos de deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos bancarios en entidades financieras autorizadas por el BCRA, Obligaciones negociables emitidas por firmas privadas en el país.