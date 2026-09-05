El negocio disfrazado de “donación” por US$ 22 M que Milei le saca a Arsat para entregárselo a Musk

El 20 de diciembre de 2023, en su primera cadena nacional, el presidente Javier Milei ya lo anticipaba: el DNU 70 que presentó ese día incluía, según anunció, la desregulación de los servicios de internet satelital “para permitir el ingreso de empresas como Starlink”. Dos años después de ese anuncio que ponía como ejemplo a una única compañía, propiedad de Elon Musk, se concretó un acuerdo entre la firma y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para brindar conectividad a 6.000 escuelas rurales. Sin licitación ni concurso, compromete un total cercano a los US$ 22 millones, de los cuales más de la mitad serán aportados por el Enacom.

Mediante ese contrato Starlink entregará en carácter de “donación” –así se la presenta– un monto equivalente a 6.000 kits y a 24 meses de servicio de internet satelital de alta velocidad para estos establecimientos. El total que figura como “donado” por Starlink al Fondo de Servicio Universal administrado por el Enacom es de US$ 9,97 millones (US$ 2,7 millones para los kits y US$ 7,2 millones para el servicio de internet por 24 meses). El Enacom, por otro lado, cubrirá con ese Fondo de Servicio Universal los gastos de instalación y los servicios de internet durante el tercer año, para lo que dispondrá de un monto total de US$ 11,89 millones. Luego de ese plazo las provincias serán las responsables de los desembolsos. El fondo del Ente de Comunicaciones se sustenta con el 1% del aporte de todas las empresas tecnológicas y está destinado a extender la conectividad en el país, aseguró a este medio Gustavo López, exvicepresidente del Enacom.

El contrato entre Starlink y el Enacom fue presentado bajo el formato de "donación". Captura de pantalla.

“No hay antecedentes de contratación directa por el servicio de internet, menos con un privado”, agregó sobre el actual convenio. “Lo que hubo con Arsat, que es una empresa pública, fue la prestación del servicio de ellos a las escuelas”, aclaró. Explicó que ese servicio por el que Enacom pagaba a Arsat se brindaba (y se brinda) a 6.000 escuelas. “Fue incluso durante la gestión de Macri” que esto comenzó, aseveró. “En nuestra gestión esos planes abarcaban barrios populares, localidades de menos de 5.000 habitantes, de menos de 2.000, lugares de difícil acceso, municipios, escuelas”.

En el acuerdo actual no hay detalles sobre los establecimientos que serán beneficiados. Trabajadores de Arsat sospechan que podrían ser los mismos 6.000 a los que ya se les brinda el servicio. PERFIL consultó a los responsables del Enacom, que respondieron que se trata de “instituciones públicas o privadas de cuota cero de zonas aisladas, desatendidas o con conectividad deficiente. No necesariamente conectadas a través de Arsat”. Sin descartar del todo que podrían llegar a ser en algunos casos las mismas, aclararon que la propuesta fue presentada no por Enacom, sino por Starlink.

Solamente por el servicio, informaron a PERFIL, el costo mensual de los tres primeros años rondará los US$ 50 (una vez instalados los kits, y después del monto para ese fin que se pagará a través del Enacom). Luego de eso el valor no está claro, aunque estiman que será acordado con las provincias.

“Lo que cobra Arsat por el servicio completo de instalación, mantenimiento y auditoría son unos US$ 60 por mes por escuela”, aseguró en comunicación con este medio Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de la compañía estatal. “Pero desde que asumió, el Gobierno dejó de pagar el servicio que brindaba Arsat a las escuelas rurales. Entonces lo que brindamos es lo que podemos seguir dando, pero lo que se subcontrataba se cortó”, denunció.

“El gran problema que destacamos de Starlink es que este proceso es totalmente opaco, porque es una contratación directa disfrazada de donación. Hay varias empresas que podrían brindar estos servicios”, detalló. “Tampoco está claro qué tráfico van a tener, qué tarifa se les va a aplicar”.

Daiana García, licenciada en Economía y delegada de Arsat, explicó que los precios que podría llegar a cobrar Starlink son variables, “porque dependerán de la velocidad que brindan". Sin embargo, destacó que los servicios de Arsat costarían aproximadamente “un tercio del valor que tiene Starlink hoy”.

Por otro lado, señaló que, aunque la deuda con Arsat se acumula, “se siguen brindando los servicios, cosa que no va a pasar cuando las provincias tengan que hacerse cargo del pago pleno a Starlink”.

Desde el Enacom argumentaron ante la consulta de PERFIL que este convenio “no pasó por licitación porque es un proyecto que se enmarca en el Programa Conectividad de Interés Público (C.I.P.) del Fondo de Servicio Universal”. Sin embargo, la misma resolución que creó este programa (1072/2024) establece en su artículo 5 que un proyecto de estas características (que puede ser presentado por cualquier organismo de la administración pública o por el Enacom) debe pasar por un proceso de selección “respetando los principios de igualdad, concurrencia, transparencia y publicidad”. Una vez presentadas todas las alternativas, “se procederá a su análisis, conforme el pliego de bases y condiciones dictado a tal efecto”.

El anexo de la resolución 1072/24 del Enacom aclara las condiciones bajo las cuales se debe adjudicar un proyecto: entre ellas, un concurso. Captura de pantalla.

Especifica adicionalmente que si la iniciativa tiene el fin de brindar conectividad o la adquisición de material y equipamiento el Enacom “deberá, en todos los casos, asegurar en sus procedimientos de selección el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad de los oferentes y libre competencia o concurrencia”.

Antes de la resolución mencionada el Enacom también sellaba acuerdos que financiaba para ampliar la conectividad. Sin embargo, detalló López, incluso la empresa estatal Arsat tenía que pasar por un concurso. “Esos proyectos, como cualquier otro, eran evaluados por áreas sustantivas del organismo”. Después pasaban al directorio, “que era el que finalmente lo aprobaba”, finalizó.

Para llegar a este punto Starlink no tuvo que atravesar todas esas instancias. Pero desde el discurso de la primera cadena nacional sí ocurrieron otras cosas: la salida de alrededor de un 15% del personal calificado de Arsat por el atraso en los salarios y la intervención del Enacom prorrogada desde 2024. De hecho, es precisamente su interventor, Juan Martín Ozores, el que aparece como firmante en ese contrato.