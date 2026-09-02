El Gobierno aprobó un plan con Starlink para llevar internet a 6.000 escuelas: la empresa de Elon Musk donará casi US$10 millones

El Gobierno avanzó con un proyecto de conectividad satelital de Starlink para 6.000 escuelas de todo el país, a partir de una donación de u$s9,978 millones de la empresa de Elon Musk, destinada a equipos y los primeros dos años de internet.

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La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial del miércoles 2 de septiembre, mediante la Resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y apunta a establecimientos educativos que actualmente no tienen conexión o cuentan con un servicio deficiente.

La iniciativa contempla la entrega de 6.000 kits Starlink con sus accesorios y 24 meses de servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia. Los destinatarios podrán ser establecimientos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada con cuota cero, distribuidos en todo el territorio nacional y seleccionados por la Secretaría de Educación.

La inversión de Starlink será instrumentada como una donación con cargo al Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por el ENACOM. Según el contrato aprobado, los u$s9,978 millones se dividen en u$s2,778 millones correspondientes a kits, accesorios y envío, y u$s7,2 millones para brindar internet durante 24 meses.

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El desembolso no se realizará de una sola vez. La empresa efectuará cuatro aportes sucesivos al Fondo del Servicio Universal: los dos primeros serán equivalentes a 1.000 kits cada uno, junto con la parte proporcional del servicio de internet, mientras que los dos restantes corresponderán a 2.000 equipos cada uno y su respectivo servicio.

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El proyecto fue diseñado para reducir la brecha digital y fortalecer las capacidades educativas mediante equipamiento tecnológico y herramientas de conectividad que permitan ampliar el acceso a recursos digitales y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los establecimientos alcanzados deberán carecer de conectividad o presentar deficiencias en el servicio.

La ejecución estará repartida entre Starlink Argentina, el ENACOM y el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación. Esta última tendrá a su cargo la selección y confección de la nómina georreferenciada de las escuelas beneficiadas, además de la coordinación con las provincias y municipios para concretar los respectivos acuerdos de adhesión.

Los equipos serán distribuidos de manera progresiva en dos lotes de 1.000 unidades y otros dos de 2.000, mientras que la entrega y la instalación deberán realizarse a través de distribuidores autorizados por Starlink. El servicio correspondiente a los primeros 24 meses comenzará a computarse a partir de la instalación de cada equipo.

La prestación contratada corresponde al denominado Plan de Impacto de Starlink, que contempla 2 TB de datos, con un margen excedente que permite mantener la velocidad hasta un consumo de 5 TB. También incluye conectividad prioritaria dentro de la red de la compañía, atención preferencial e IP pública.

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El proyecto completo demandará US$21,876 millones

La donación de casi u$s10 millones de Starlink, sin embargo, representa solo una parte del financiamiento. El proyecto completo tendrá un monto asignado de u$s21,876 millones, ya que a los u$s9,978 millones aportados por la empresa se sumarán u$s11,898 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal.

Los recursos del FSU serán utilizados para afrontar la instalación de los equipos, la gestión del servicio y de las incidencias, la atención técnica y una plataforma API para el control y monitoreo. Además, servirán para extender durante otros 12 meses el servicio de internet una vez finalizados los primeros dos años cubiertos por la donación de Starlink.

En concreto, los costos de instalación de los 6.000 kits, gestión, asistencia técnica y plataforma API ascienden a u$s4,266 millones más IVA durante el primer año. Para el segundo y tercer año se establecieron otros u$s2,016 millones más IVA por cada período, mientras que los 12 meses adicionales de conectividad tendrán un costo de u$s3,6 millones, IVA incluido, que también será afrontado con el Fondo del Servicio Universal.

De esta manera, Starlink financiará los equipos y los primeros 24 meses de conectividad, mientras que el Estado, mediante el Fondo del Servicio Universal, asumirá los costos asociados a la instalación y gestión del sistema y financiará el tercer año de internet. Los fondos correspondientes a la donación deberán quedar afectados de forma “exclusiva e irrevocable” al proyecto y el ENACOM se comprometió a no utilizarlos para otros fines.

Qué deberán hacer Starlink, el ENACOM y Capital Humano

La implementación se realizará en cuatro etapas sucesivas, cada una de las cuales comprenderá la provisión de los kits previstos y los servicios asociados. Cada etapa se considerará cumplida cuando se verifiquen la entrega, instalación y activación del servicio, mediante un acta de recepción firmada por la autoridad correspondiente del establecimiento educativo.

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Starlink deberá proporcionar los equipos, brindar los primeros 24 meses de internet, coordinar con sus distribuidores la logística e instalación y ofrecer asistencia técnica. También tendrá que reportar trimestralmente el estado de funcionamiento del servicio y proporcionar una herramienta API para que los establecimientos educativos puedan realizar el seguimiento y certificación de la prestación.

Por su parte, el ENACOM coordinará el proyecto y administrará los recursos del Fondo del Servicio Universal, mientras que la Secretaría de Educación deberá definir los 6.000 establecimientos sin conectividad o con un servicio deficiente y gestionar la articulación con las provincias. La Resolución 857/2026 aprobó tanto el modelo de contrato de donación entre el organismo y Starlink como el convenio tripartito con el Ministerio de Capital Humano para poner en marcha el programa.

GZ/ML