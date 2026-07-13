Alemania apuesta por una Starlink militar: el proyecto para lanzar 1.200 satélites antes de 2030

Bajo el mandato de Friedrich Merz, Alemania se puso como objetivo desplegar hasta 1.200 satélites militares antes de 2030. La medida buscará convertir a la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) en una de las mayores operadoras aeroespaciales del planeta.

El plan se divide en dos proyectos que cumplen funciones diferentes. El primero se denomina SATCOMBw Stufe 4 y contempla el despliegue de alrededor de 200 satélites dedicados exclusivamente a las comunicaciones militares, entre soldados, vehículos blindados, aviones, barcos y centros de comando.

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El segundo programa lleva el nombre de SPOCK 2 y prevé incorporar hasta 1.000 satélites adicionales equipados con radares y sistemas ópticos capaces de observar movimientos militares en tiempo real.

En conjunto, ambas iniciativas sumarán 1.200 unidades en órbita, una escala superior a cualquiera de sus programas espaciales anteriores. La función consistirá en detectar desplazamientos de tropas, columnas de vehículos, instalaciones estratégicas y otros objetivos de interés para las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa alemán prevé adjudicar el contrato alrededor del comienzo de 2027. El cronograma establece una capacidad operativa inicial de unos 40 satélites durante 2029, mientras que la red completa debería entrar en funcionamiento hacia 2030.

El objetivo es reforzar las comunicaciones y la vigilancia de las Fuerzas Armadas

El propio Gobierno alemán calcula destinar al menos 40.000 millones de euros al desarrollo de capacidades militares. A esa inversión inicial se sumarán gastos permanentes estimados en torno a los 970 millones de euros por año.

La guerra en Ucrania aceleró la transformación: siguió de cerca la dependencia de Kiev respecto de Starlink y llegó a la conclusión de que una potencia militar no puede estar sujeta a la infraestructura de una empresa privada extranjera. Por este motivo decidió construir un sistema propio que le permite operar con autonomía.

El cambio también implica abandonar el modelo utilizado hasta el momento: SATCOMBw Stufe 3. Este sistema funciona con apenas dos grandes satélites ubicados en órbita, a unos 36.000 kilómetros de la Tierra.