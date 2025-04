El 1 de Mayo se celebra el Día de los Trabajadores, y aunque proliferan los análisis por estas fechas, el debate sobre las condiciones laborales siempre es un tema vigente. Más allá de las características propias del mercado local con fuerte incidencia del trabajo informal que supera el 40% y un nivel de formalidad estancado desde hace años, el país también se enfrenta a los cambios propios de los últimos tiempos con la llegada de la tecnología y en especial de la Inteligencia Artificial. A esto se suman las nuevas modalidades laborales con el trabajo híbrido como bandera, la necesidad de trabajar con propósito o de buscar las mejores condiciones en entornos con líderes que reconozcan e incentiven a sus empleados.

Día del trabajador amargo: las "relaciones de dependencia encubierta" afecta a 1 de cada 4 jóvenes profesionales

En este contexto, algunas de las buscadoras de talento más grandes del país, compartieron con PERFIL reflexiones sobre el trabajo ideal para los argentinos que identificaron a partir de su equipo de expertos en reclutamiento y gestión del talento en base a diversos relevamientos, estudios y datos sobre las preferencias y expectativas que los candidatos muestran hoy a la hora de buscar trabajo.

Sobre estas características, Andrea Ávila, CEO de Randstad para la Argentina, Chile y Uruguay, señaló: “Hoy las personas buscan empleos con propósito, priorizan su realización personal dentro de su espacio laboral y quieren trabajar con buen clima, y es allí, en el ambiente, la cultura y los vínculos que se generan dentro de los equipos de trabajo, donde los líderes y mandos medios tienen un impacto significativo. Es por eso que las organizaciones buscan y necesitan líderes que puedan poner a las personas en primer lugar, que gestionen a sus equipos con empatía y flexibilidad, promoviendo el sentido de comunidad y el trabajo en equipo”.

Llegados a este punto del análisis sorprende el dato que aportó Bumeran al debate sobre el hecho de que el 79% de las personas trabajadoras en Argentina no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, y el porcentaje es el más alto de la región. De todos modos, otro indicador complica al análisis, en tanto el 55% de estas personas expresa estar frustrada por no poder hacer lo que quería.

De todos modos, el 36% señaló en la encuesta de la que se desprende el dato aportado que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 9% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, desde la reclutadora señalaron que "el 84% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 16% prefiere mantener su situación actual".

Finalmente, el estudio también revela un llamativo descontento sobre los trabajos que realizan los argentinos en la actualidad. De hecho, casi el 85% afirman no sentirse satisfechos con su trabajo actual. "Esto representa un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando la insatisfacción era del 79%, y 19 puntos porcentuales en comparación al 2021", señalaron desde Bumeran.

Fuente: Bumeran

También llama la atención que el 54% estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez, y no logra trabajar de lo que quiere. Aún así, el 34% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; al tiempo que el 29% se siente frustrado/a por no ejercer en lo que estudió o soñó.

Las 6 características que definen "el trabajo ideal" para un argentino

En Randstad los estudios y análisis que vienen realizando les permitieron centralizar en 6 las características que definen el trabajo ideal para los argentinos, y entre se encuentran:

1. Buenas relaciones y ambiente de trabajo

2. Flexibilidad, autonomía y motivación

3. Desafíos, plan de carrera, desarrollo y formación

4. Un buen líder, incentivos y reconocimiento

5. Sentido de pertenencia, comunidad y propósito

6. Equidad, diversidad e inclusión

Sobre esas características, Ávila aclaró que no son las únicas que definen el trabajo ideal para los argentinos, sino que son un reflejo de la mayor expectativa que tiene hoy el talento y que tiene que ver con lo que la gente espera, quiere, -y en muchos casos demandan- cada vez más a las organizaciones.

Reforma laboral: la exigencia del FMI en medio de la crisis de la informalidad, que entusiasma a las empresas

"Hoy las personas quieren más opciones sobre dónde, cuándo y cómo trabajar, quieren empleadores que se preocupen por su bienestar, quieren sentir que su trabajo tiene un significado; quieren un trato equitativo, equilibrio, seguridad, y la lista sigue. Sin dudas estamos frente a una fuerza laboral que espera mucho más de su trabajo, su empleador y también de los líderes de las organizaciones”, agregó la CEO de Randstad.