Emisión, baja de tasas y créditos productivos, el mandato de Pesce

por Mirta Fernandez

Miguel Angel Pesce será el nuevo presidente del Banco Central, donde tendrá la ardua misión de compatibilizar una política de mayor emisión monetaria para financiar el paquete de medidas que impulsará el gobierno de Alberto Fernández. Hoy mismo tendrá reuniones de trabajo. El vocero del FMI lo felicitó, junto a Martín Guzmán. “Esperamos trabajar con ellos”, señaló Gerry Rice.

Los analistas auguran que esa mayor cantidad de pesos que se volcará a la calle podría presionar sobre los precios, y ampliar la brecha del dólar oficial con el blue y los paralelos. El dólar minorista para la venta ayer cerró en $ 62,93, según el promedio del BCRA, pero el blue se ubicó en $ 71, con lo cual trepó $ 1 y la brecha quedó en 12,8%. En el terreno mayorista, la divisa finalizó ayer en $ 59,98 y el contado con liquidación quedó en $ 78,88. El spread llega a 31,6%.

La tendencia para el blue es al alza. Pesce sabe de qué se trata. Tiene una larga experiencia. Es la persona que más tiempo permaneció como miembro del directorio del BCRA en la historia. Este economista recibido en la UBA, porteño, fue vicepresidente de la institución monetaria entre 2004 y 2015.

No bien se fue del BCRA, asumió como presidente del Banco de Tierra del Fuego, donde se desempeñó hasta ahora. De bajo perfil, cobró notoriedad cuando asumió interinamente (entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010) la presidencia del BCRA tras la salida de Martín Redrado.

Todo indica que Pesce, además de poner en marcha una política de expansión monetaria en consonancia con el objetivo de estimular el consumo, impulsará una baja de las tasas de interés para fomentar la recuperación del crédito. La negociación por una línea de financiamiento productivo pasa por la baja del porcentaje de depósitos que se deben inmovilizar. “Los encajes son altos pero se pueden bajar”, advierten los bancos.

Los analistas creen que el cepo continuará. Pesce heredará un stock de reservas netas de unos US$ 15 mil millones. “Es el monto estimado por funcionarios del BCRA” en una reunión con economistas, comentó a PERFIL un participante del encuentro. Ese stock alcanzaría hasta el primer cuatrimestre para pagar los vencimientos de deuda. “No vemos cambios significativos en lo que respecta a los controles de capitales, esperamos un esquema de dólar contenido o bien una devaluación en línea con la inflación, para prevenir el atraso cambiario”, dijo Paula Gándara, de Adcap.

El economista también hará foco en impulsar el mercado de capitales local. A Fernández le interesó su proyecto para que los argendólares que están en el exterior puedan financiar a través del mercado de capitales proyectos de inversión e infraestructura.

Los fondos del BNA. Aún no se sabe quién desembarcará en la conducción de la presidencia del Banco Nación en reemplazo de Javier González Fraga, quien tiene mandato hasta el 18 de diciembre, y aclaró que no hubo contactos durante la transición con referentes económicos del equipo del presidente electo Alberto Fernández. Hubo en danza varios candidatos para ocupar ese sillón. Entre ellos el del ex presidente de la entidad durante la gestión kirchnerista, Juan Carlos Fábrega, quien rechazó el ofrecimiento.

De todos modos, Fraga avisó que su futuro sucesor en la institución deberá prestar atención al Presupuesto porque contempla una fuerte financiación prevista en 70 mil millones del Banco.

En los próximos días, Fraga tiene previsto partir rumbo a Barcelona para visitar a sus nietos.

