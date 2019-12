Marcó del Pont va a la AFIP y nutre el semillero

por Patricia Valli

La ex presidenta del Banco Central viene, desde su consultora, delineando las bases de medidas que debería llevar adelante el Gobierno. Pero no solo son ideas, sino que muchos de los nombres que terminaron integrando el Gabinete trabajaron con Marcó del Pont. Es el caso de Cecilia Todesca y Matías Kulfas y de los economistas que integrarán las segundas líneas, donde, sin embargo, no todo está definido todavía.

Desde la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Marcó del Pont, que ahora tendrá la tarea de asegurar los ingresos fiscales, como remarcó en la presentación Alberto Fernández, marca, por ejemplo, que “es necesario liberar recursos fiscales y divisas que en los últimos años se asignaron al pago de deuda y reorientarlos a la reactivación de la economía real”.

Los recursos fiscales tendrán un rol importante para garantizar la recomposición de ingresos y las políticas para reducir la pobreza. “Atender la emergencia social, impulsar la recuperación del crecimiento y el empleo, desacelerar la inflación y recomponer los ingresos del trabajo serán desafíos para las políticas públicas del nuevo gobierno”, analizó FIDE en las últimas semanas.

Marcó del Pont es una economista de confianza para Alberto Fernández desde la primera gestión. Fue él quien trabajó en su designación para el Banco Nación, antes de que pase al Central.

Entre sus definiciones, propone un sendero para que las cuentas fiscales converjan hacia el equilibrio como resultado de la recuperación económica que será un pilar importante para una estrategia diferente.