Kulfas, Guzmán y Pesce: cómo piensan los responsables de manejar la economía

Ya están los jugadores, falta que empiece a rodar la pelota. Alberto Fernández dio a conocer todo su Gabinete entero, pero las miradas están puestas, fundamentalmente, en los encargados de llevar a cabo la política económica. Es decir, quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de sacar al país del pozo financiero, económico, productivo en el que se encuentra.

Martín Guzmán será el responsable de la cartera de Economía y Matías Kulfas estará a cargo de un Ministerio de Producción, que se espera tenga un importante poder de decisión. Por otra parte, estará al frente del Banco Central Miguel Ángel Pesce, quien ya se desempeñó como vicepresidente de la entidad entre 2004 y 2015.

¿Quién es Martín Guzmán?

Se trata de un economista de 37 años, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. De fuerte impronta académica, docente de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, se formó junto al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, de quien fue colaborador. Su especialidad tiene que ver con la reestructuración de pasivos externos. Esto pone a las claras que la prioridad del Ministerio, en esta primera etapa, tendrá que ver con la renegociación de la deuda, tanto con bonistas privados como con en el Fondo Monetario Internacional.

En su propuesta de renegociación, Guzmán ha mostrado una visión moderada. Cree que se necesitan dos años de gracia en el pago de la deuda, pero sin una quita importante como premio a los bonistas. El período de no pago tendría como objetivo generar un crecimiento que permita obtener los recursos necesarios para afrontar las obligaciones. Su prioridad es evitar el default total para no excluir al país de los mercados, por lo que aspira a una negociación rápida y no agresiva.

Hace algunas semanas comentó en una entrevista: "El país tiene que lograr no estar obligado a afrontar pagos de deuda, ni de la parte que se llama el capital ni de los intereses, en el 2020, tampoco en el 2021 y posiblemente en el 2022. No es utópico, requiere hacer un reperfilamiento de la deuda, o sea, cambiar el perfil que se tiene de la deuda ahora, pero no hay que hacer algo que sea simplemente patear los vencimientos del capital. Hay que hacer algo también con los intereses. El punto es que cada dólar que se pague de deuda es más recesión para Argentina. Y ya estamos en una recesión, una recesión que dura dos años".

Respecto del FMI, es uno de sus más acérrimos críticos y desde hace tiempo pide que el país no tome los dólares del organismo. De hecho, casi que se descarta la posibilidad de que Argentina reclame los desembolsos que faltan del crédito acordado por el gobierno de Mauricio Macri.

¿Quién es Matías Kulfas?

El próximo (¿super?)ministro de Producción suele ser definido como un neo-estructuralista (es decir, afín a una escuela latinoamericana de pensamiento heterodoxo) de visión industrialista. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires de economista en 1995 y desde hace algunos años a esta parte es uno de los principales consejeros económicos de Alberto Fernández.

A diferencia de Guzmán, Kulfas tiene un recorrido en la función pública. Inició su carrera en la administración pública en el Ministerio de Economía, como consultor de la Secretaría de Programación Económica (entre 1994 y 1995) y de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (1995-1996).

Entre 2000 y 2003 estuvo al frente del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fue asesor económico de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2004, ingresó al Banco Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como Gerente de Estudios Económicos y asesor económico de la presidencia.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner estuvo al frente de la la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y años más tarde estuvo en el directorio del Banco Nación. Entre 2012 y 2013 fue gerente general del Banco Central.

Ese paso por la subsecretaría que se encargaba de las políticas para pymes (entre 2006 y 2008) le dejó una importante llegada a los empresarios del sector. Se espera que parte de su gestión esté vinculada al impulso y el renacer de las pequeñas empresas.

Escribió un libro llamado "Los Tres Kirchnerismos" en el que desliza alguna crítica a Axel Kicillof por la forma en que trató la deuda con el Club de París. "Luego de años de negarse CFK a negociar con el Club de París, el ministro de Economía Axel Kicillof cerró un acuerdo en el que se accedía a pagar toda la deuda, con intereses vencidos y hasta el último punitorio en sólo 24 horas. Los operadores financieros esperaban y anhelaban desde hacía tiempo el restablecimiento de los pagos al Club, y por eso recibieron con beneplácito la firma del acuerdo sin que se oyeran críticas a los resultados de una negociación que prácticamente no tuvo beneficio alguno para el país desde el punto de vista financiero", afirmó de puño y letra.

Respecto de la situación financiera, recientemente señaló: "Hay que resolver deuda y eso es renegociar. Heredamos un problema del que se sale con reestructuración de deuda. Es un tema complejo. Hay buena voluntad de las partes, pero lleva un tiempo. Que todos lo acepten y se pueda hacer el nuevo esquema de nuevos plazos a la uruguaya".

¿Quién es Miguel Ángel Pesce?

El próximo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con un recorrido previo en la entidad. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene 57 años y se formó políticamente en las filas del radicalismo.

Fue secretario de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra. En 2003, cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete de la Nación, Pesce pasó a ser representante ministerio de Economía en el Banco Central, síndico general de la Nación y hasta ministro de Economía en la intervención federal a Santiago del Estero.

Fue vicepresidente del Banco Central entre 2004 y 2015 y tuvo un breve interinato como presidente entre la salida de Martín Redrado y la llegada de Mercedes Marcó del Pont. A diferencia de Redrado, Pesce se alineó con la postura de Cristina Fernández de Kirchner de utilizar reservas para el pago de deuda.

