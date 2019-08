Marcó del Pont: "Este o cualquier Gobierno va a tener que reprogramar los vencimientos con el Fondo"

La expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont consideró este martes que el Gobierno actual o el que asuma el 10 de diciembre deberá "reprogramar los vencimientos con el FMI" y consideró necesario aplicar un "control" para evitar la fuga de capitales.

"Este o cualquier Gobierno va a tener que reprogramar los vencimientos con el Fondo, que hoy son inabordadables", enfatizó la ex funcionaria.

Marco del Pont aseguró que "no hay necesidad ni posibilidad de un nuevo corralito", pero aclaró: "En algún momento será necesario instalar una herramienta de control de la fuga de capitales. Los grandes exportadores deberían estar liquidando las divisas, no se pueden hacer los distraídos en esta situación".

Para la economista, "este modelo económico se agotó en la toma de deuda para satisfacer la fuga de capitales. El FMI le dio un pulmotor al Gobierno, no al pueblo argentino. Nos quedamos con la deuda pero no con los dólares: con este nivel de fuga no alcanzan los dólares".

"Incluso, hasta el FMI está incumpliendo su propio reglamento al financiar la fuga de capitales", se lamentó Marcó del Pont, en declaraciones a FM La Patriada.

Marco del Pont advirtió que "desde el día 1, el Gobierno instaló un modelo especulativo en el país. Nos metió en la lógica de la valorización financiera que no es otra cosa que la timba".

A su criterio, "ya en sus informes, el FMI anticipaba esta crisis económica argentina". "Creo que el directorio del Fondo debe estar muy preocupado por lo que esta pasando en el país", completó.

J.D. / MC