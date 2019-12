La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó este martes 3 de diciembre "su preocupación y rechazo" ante las diferentes publicaciones en redes y medios, que "persiguen desprestigiar a los jueces y fiscales" a cargo el juzgamiento de los posibles hechos de corrupción. El texto publicado se da tras la dura declaración de Cristina Kirchner con críticas a la Justicia, y luego de que se señalara que el tribunal que lleva adelante el juicio y la fiscalía eligieran no interrumpir a la expresidenta en su indagatoria.

"El prestigio y confianza que deben exhibir las instituciones públicas, demanda respeto por parte de los funcionarios públicos y de los particulares, pues la realización de una sociedad madura resulta una meta de impostergable realización colectiva", detallaron en un comunicado. "Esta asociación se solidariza con los magistrados que han resultado atacados por las diferentes publicaciones y que en el día de ayer (por el martes) han debido tolerar situaciones que desandan la cordialidad y respeto que, con reciprocidad, se deben jueces y partes", agregaron.

El texto se conoció, además, tras un pronunciamiento de una línea interna de la asociación llamada de Compromiso Judicial, que criticaba "los ataques de manera excesiva" al tribunal y el fiscal Diego Luciani "en redes sociales y en los medios de comunicación". Sus palabras de se dan en el marco de diversas publicaciones que circularon en las que se asociaba a los jueces que llevan a cabo la causa con la doctrina del lawfare, una supuesta persecución judicial contra dirigentes.

Cristina Kirchner declaró este lunes 2 de diciembre ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa en la que se investiga si, durante su gobierno, se direccionó obra pública en favor de Lázaro Báez, empresario santacruceño, detenido por esta causa. La vicepresidenta electa fue indagada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por el delito de malversación de caudales públicos.

Durante más de tres horas, la exmandataria criticó a los jueces por su actuación y a los medios por la difusión -según ella- de noticias falsas."Este es un tribunal del lawfare. que seguramente tiene la condena escrita. A mi me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, expresó la actual senadora, quien leyó un escrito, pero no respondió preguntas.

De esta forma, apuntó contra varios jueces durante su declaración indagatoria en la causa “Vialidad”, también conocida como “Obra Pública”, en la que se investiga si direccionó contratos en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez. Cristina Kirchner señaló como parte de quienes orquestaron esa persecución al camarista Martín Irurzun, a los jueces federales Julián Ercolini y Claudio Bonadio, y a los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

