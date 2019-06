El fiscal Diego Luciani se niega a concederle a Cristina la autorización para viajar a Cuba

por Cecilia Devanna

El fiscal del juicio Obra Pública, Diego Luciani, se opuso a que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaje a Cuba, para visitar a su hija Florencia, como solicitó la semana pasada.

El dictamen de Luciani, que ya se había opuesto a un viaje anterior de CFK, será considerado ahora por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, a cargo del juicio, aunque no es vinculante. La ex mandataria está siendo juzgada por el presunto direccionamiento en la obra pública en favor de Lázaro Báez y solicitó permiso para viajar entre el 2 y el 10 de julio a La Habana. La fecha es después del cierre de listas –CFK se presenta como precandidata a vice- y porque en principio, el 8 no habría audiencia porque es feriado puente.

En su escrito, Luciani hizo alusión a fundamentos de su anterior resolución, en abril pasado. Señaló que entonces, expuso los fundamentos en virtud de los cuales entendió que, “a los efectos de garantizar el inicio y normal desarrollo del debate”, no resultaba procedente autorizar el viaje.

“Sintéticamente, sobre la base de los compromisos internacionales que el Estado argentino asumió en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción, expresé que la necesidad de extremar los recaudas a los efectos de asegurar la sustanciación del juicio adquiere singular relevancia en casos como el presente, en el que se encuentra controvertida la actuación de quienes se desempeñaron como funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo Luciani.

El fiscal agregó otros argumentos, al tiempo que consideró que, las razones invocadas para viajar por CFK, "motivos personales", no logran modificar su postura anterior. Al tiempo que sostuvo que “tampoco se advierte en la presentación analizada una variación de las circunstancias fácticas, o la existencia de nuevos motivos o razones adicionales que pudieren modificar tal opinión”.

Luciani también sostuvo que “si bien las fechas seleccionadas, en principio, no habrán de superponerse con las audiencias -lo que se pondera de manera positiva-, lo cierto es que esta parte desconoce si, en virtud de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio, el Tribunal alterará o no el cronograma de audiencias, tal como ocurre en algunas ocasiones en supuestos similares”. Y que, en ese caso, teniendo en cuenta lo resuelto por el Tribunal en cuanto a la obligación de los imputados de asistir a ciertos actos, a la imposibilidad de llevar adelante el juicio en ausencia y frente a la obligación de garantizar la vigencia del principio de inmediación, “es que habré de mantener mi oposición".

En el correr de los próximos horas se espera que se conozca la postura del TOF 2 sobre el tema. Florencia Kirchner –alcanzada en dos causas judiciales: Hotesur y Lo Sauces- está en Cubas por motivos de salud desde febrero pasado. Su autorización a viajar fue otorgada por la justicia en vistas a un festival de cine. Pero cuando llegó a La Habana adujo problemas de salud y desde entonces no regresó al país.

