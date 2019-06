"Sinceramente" de gira: CFK hace campaña en el interior

Cristina Kirchner retoma la agenda de campaña con una "gira" por el interior: presentará "Sinceramente" en varias provincias. La recorrida arranca mañana martes 11 de junio en Santiago del Estero. La senadora y precandidata a vicepresidenta llegó esta noche a Santiago del Estero y fue recibida por el gobernador Gerardo Zamora.

Es la primera visita de la senadora al interior del país desde que oficializó, a través de un video, su decisión de acompañar en la fórmula presidencial a Alberto Fernández en carácter de vice. Pero no será la última: se espera que en las próximas semanas continúe recorriendo las provincias para presentar su libro, aunque desde su entorno no quisieron adelantar próximos destinos. La gira con "Sinceramente" podría convertirse en la plataforma de campaña de acá a las internas abiertas de agosto.

Esta mañana la exmandataria se presentó en los tribunales de Comodoro Py para presenciar la cuarta audiencia del juicio por la causa "Vialidad", donde se la acusa de presuntas irregularidades en la obra pública. Momentos antes había publicado en Twitter un video con críticas al juez de la causa, Claudio Bonadio, a quien acusa de no ser imparcial y a quien recusó tiempo atrás por "enemistad manifiesta".

"Ayer ví en @eldestapeweb este excelente video que comparto con vos y me acordé del capítulo 8 de Sinceramente, cuando en “Claudio Bonadio, el sicario” afirmo que “Ya es poco lo que espero… los tribunales superiores no son diferentes a Bonadio", escribió en su red social.

La senadora está procesada en 13 causas, 10 de las cuales están a cargo de Bonadio, quien ordenó su prisión preventiva en 7 ocasiones distintas. La más reciente fue el pasado 6 de junio en una causa por cartelización de la obra pública donde quedó procesada por ser considerada jefa de la asociación ilícita que operó en el país entre 2003 y 2015, en torno a la Obra Pública.

Por esa razón, a pesar haber bajado su exposición, Cristina Kirchner estuvo activa en redes a través de sus denuncias en contra del magistrado a quien acusó de usar la justicia con fines políticos. Sus más recientes tuits dan cuenta de eso, con referencias al "cronograma judicial" para referirse al calendario electoral, o sus citas al Papa Francisco que días atrás alertó sobre el "lawfare" (guerra judicial en castellano), y habló de la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política a opositores.

Este martes, Cristina vuelve a la escena pública con un acto que intentará alejarse lo más posible de la liturgia peronista. El estilo de campaña que eligió la senadora será la misma que utilizó en la Feria del Libro el pasado 9 de mayo, en la que hubo una estética cercana a presentaciones culturales. La presentación está pautada para las 17:00 en Forum, un moderno centro de convenciones ubicado en la capital de la provincia de Santiago del Estero, con capacidad en su auditorio principal para cerca de 2.000 personas.

El público que no tenga invitación para ingresar a la sala para escuchar en vivo a la ex mandataria podrá seguir el acto a través de pantallas gigantes ubicadas afuera del predio. Se espera que la ex presidenta sea recibida en el aeropuerto por una importante cantidad de público simpatizante y hasta se especula con que una caravana la acompañe durante su traslado al hotel donde se alojará, distante a 5 kilómetros.

Zamora conduce al Frente Cívico, una fuerza provincial que fue férrea aliada del kirchnerismo durante sus 12 años de gestión, aunque luego trabó un vínculo amistoso con el Gobierno de Cambiemos y participó de las primeras reuniones de Alternativa Federal, el espacio del peronismo no K que se fue deshilachando en los últimos meses.

Cuando se dio a conocer la fórmula de los Fernández, Zamora, ya alejado de Alternativa Federal, fue uno de los primeros en declarar su respaldo.

