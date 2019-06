Antes de presentarse en Comodoro Py, Cristina Kirchner apuntó contra Bonadio en Twitter

La expresidenta Cristina Fernández Kirchner debe presentarse este lunes 10 de junio a los tribunales de Comodoro Py para presenciar la cuarta audiencia del juicio por la causa "Vialidad", donde se la acusa de presuntas irregularidades en la obra pública. Horas antes de su llegada, compartió un video en su red social Twitter con fuertes críticas al juez Claudio Bonadio, al que acusa de no ser "imparcial".

"Ayer ví en @ eldestapeweb este excelente video que comparto con vos y me acordé del capítulo 8 de Sinceramente, cuando en 'Claudio Bonadio, el sicario' afirmo que "Ya es poco lo que espero… los tribunales superiores no son diferentes a Bonadio'", comentó en su red social.

El video, realizado por El Destape, sostiene que el juicio a la actual senadora nacional carece de los "tres principios del Estado de derecho", entre ellos un "juez imparcial, derecho a la defensa y el principio de inocencia". En es sentido, resaltaron que las 14 causas que enfrenta la precandidata a vicepresidenta "cayeron en manos de Bonadio".

Cristina faltó a la tercera audiencia del pasado lunes 3 de junio del juicio oral que se le sigue junto a otros exfuncionarios y empresarios en el caso de presunta corrupción en la obra pública conocida como "Causa Vialidad". A través de su abogado Carlos Beraldi, hizo saber al Tribunal Oral Federal 2 por medio de una nota que asistiría a una reunión en el Congreso que fue convocada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes.

La expresidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez. Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias. Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad.

