Cristina Kirchner asistió al Senado y faltó al tercer día del juicio oral en Comodoro Py

Mientras se desarrollaba del juicio oral por la causa "Vialidad", la precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner asistió al Senado para participar de una reunión de labor parlamentaria de su bloque con otras bancadas de la Cámara alta. Su ausencia en Comodoro Py era esperada ya que lo había adelantado su abogado.

La senadora ingresó al palacio legislativo a las 10.25 para mantener un encuentro convocado por el presidente de su bloque, el neuquino Marcelo Fuentes, quien convocó a una reunión para analizar los planteos de organismos de Derechos Humanos en cuanto a la designación de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. "El miércoles hay reunión de acuerdos para el nombramiento de jueces y básicamente vamos a analizar las preocupaciones de los organismos de Derechos Humanos" sobre los antecedentes de los candidatos a convertirse en magistrados, explicó Fuentes.

De la reunión participaban los integrantes del bloque del Frente para la Victoria-PJ, junto con Magdalena Odarda (Frente Progresista), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y María Eugenia Catalfamo (Justicialismo San Luis). Por otra parte, el juicio por la llamada causa "Vialidad", a cargo del Tribunal Oral N° 2" continuaba este lunes 3 de junio donde se trata la acusación por liderar una asociación ilícita para el direccionamiento de obras públicas viales en favor de Lázaro Báez. Según la denuncia, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

El abogado defensor de la senadora Kirchner, Carlos Beraldi, había advertido que la precandidata a vicepresidenta no asistiría a la audiencia del juicio oral en su contra porque debía concurrir a la reunión parlamentaria. El tribunal había autorizado a la legisladora a ausentarse del debate siempre y cuando pudiera justificar una superposición de tareas parlamentarias con la audiencia judicial.

Todos los detalles del juicio que lleva a Cristina Kirchner al banquillo de acusados

En un escrito entregado al TOF 2, el letrado de la ex mandataria había solicitado que no concurra a los tribunales federales de Retiro en las siguientes fechas durante las cuales seguirá la lectura de las acusaciones de los fiscales del caso y de las querellantes Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera. Entre los argumentos, se aludió a un deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria.

Beraldi se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a Cristina Kirchner del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para exhibirlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad.

DR/FeL