Ahora Lázaro Báez pidió postergar el inicio del juicio de la obra pública

por Cecilia Devanna

Las miradas están puestas en los trece protagonistas del juicio del próximo martes, que debe arrancar a las 12 del mediodía en Comodoro Py y en el que está acusada y procesada por supuesta asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner. Las figuras más “rutilantes” son, junto a la senadora, Julio De Vido, Lázaro Báez, José López y Santiago Carlos Kirchner, primo del ex presidente y detenido en el caso. Y en las últimas horas, mientras que Báez recusó a dos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, Gregorio Dalbón, abogado mediático de la ex presidenta, confirmó que Cristina se presentará en los tribunales de Comodoro Py para el debate.

“Le dije que vaya divina para que salga bien en las fotos, que es lo único que les importa a ellos”, explicó, y criticó al oficialismo por “buscar” la foto de la senadora nacional por Unidad Ciudadana en el banquillo de los acusados.

La ex presidenta está obligada a concurrir a la audiencia del martes, en lo que será el primer juicio en su contra, al igual que los otros doce acusados. Para esta primera audiencia, de no hacerlo, en todos los casos, se podrían pedir desde ser buscados por la fuerza publica hasta ordenar sus detenciones en forma inmediata. En ese caso, en la situación de la ex mandataria, que tiene fueros por su rol de senadora, desde la fiscalía se podría pedir su desafuero.

Ese escenario no sería el ideal para Cristina porque en esa circunstancia, su pedido de desafuero correría otra suerte que los anteriores. En este caso, ningún legislador querría correr con el costo de avalar que una persona esté por fuera de lo ordenado por la Justicia. Hasta ahora la ex presidenta siempre estuvo a disposición de la Justicia y cumplió con todas las exigencias que se le fueron imponiendo en las distintas causas que la involucran.

Recusación. Por su parte, la defensa de Báez, encabezada por el ex titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, recusó a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Paliotti, y pidió la suspensión del juicio. Sostienen que como ambos magistrados integran el Tribunal que tiene a su cargo el debate por la “ruta del dinero K”, no pueden también llevar este adelante.

No es la primera vez que los Báez piden algo así. El año pasado fue Martín, el hijo mayor del empresario santacruceño, quien recusó a Giménez Uriburu por el mismo motivo, pero en este caso en el marco de la causa conocida como la ruta del dinero K.

Todo indica que al igual que en esta oportunidad, el pedido de Báez no tendrá suerte.

A Báez y Cristina nunca los unió el afecto mutuo, pero sí los problemas judiciales. Este será el primero de los debates que los tendrán a ambos entre los acusados. El próximo será el juicio de Los Sauces-Hotesur (ver recuadro). Allí, además de ellos estarán sentados en el banquillo sus hijos. Mientras que en el caso de Máximo y Florencia se tratará de su primer debate, en el de Martín Báez –hoy detenido junto a su padre en Ezeiza– será el segundo proceso oral. Desde octubre pasado enfrenta el juicio por la ruta del dinero K, en el que también están sus otros tres hermanos.

Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 confirmó ayer que Cristina Kirchner será sometida a un juicio oral unificado en dos de las causas en las que está procesada, Hotesur y Los Sauces. Ambas investigaciones se vinculan a supuesto pago de sobornos por parte de empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo a través de alquileres, y de uso de plazas hoteleras de propiedades pertenecientes a estas dos sociedades de la familia Kirchner.

Los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Pallioti y Daniel Obligado juzgarán ambos casos en un único debate, que aún no tiene fecha de inicio, en el que también estarán como acusados los dos hijos de la actual senadora, Florencia y Máximo Kirchner. En Hotesur hay 14 acusados, mientras que en Los Sauces, 25. Además de la ex presidenta, figuran Lázaro Báez y su hijo Martín, el ex contador Víctor Manzanares; Osvaldo Sanfelice; la hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado, y el escribano Ricardo Albornoz. En Los Sauces también están acusados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y otros dos hijos de Báez.