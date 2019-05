Cristina Kirchner tendrá su primer faltazo en la audiencia del juicio oral del lunes 3 de junio

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá su primer "faltazo" este lunes 3 de junio en la tercera jornada del juicio oral que se le sigue junto a otros exfuncionarios y empresarios en el caso de presunta corrupción en la obra pública conocida como "Causa Vialidad".

A través de su abogado Carlos Beraldi, la precandididata a vicepresidenta hizo saber al Tribunal Oral Federal 2 por medio de una nota que el 3 de junio tiene una reunión, a la que fue convocada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes.

Ese encuentro de trabajo se dará a las 10:30 del próximo lunes, y la tercera audiencia del juicio oral y público comenzará a las 9:30.

En un escrito entregado al TOF 2, el letrado de la ex mandataria había solicitado que no concurra a los tribunales federales de Retiro en las siguientes fechas durante las cuales seguirá la lectura de las acusaciones de los fiscales del caso y de las querellantes Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera.

Entre los argumentos, se aludió a un deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria.

Que leía Cristina Kirchner en la audiencia por el juicio de Vialidad

Beraldi se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a Cristina Kirchner del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para exhibirlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo.

Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad.

F.F./A.G.