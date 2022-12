Por qué el mundo "tech" no está en crisis en su totalidad

Las noticias hoy en día, sobre las empresas del mundo Tech, están todas enfocadas en crisis, en cierres, en shutdowns, en la imposibilidad de sostener las estructuras, la dependencia de "funding" como único motor de subsistencia.

Casos hay de sobra que respaldan esta tesis, entre ellos, Inviu, Ank, Lemon, Buenbit, Bitso, Muday. Todas las empresas de tecnología que hace unos años se encontraban en las tapas de medios por haber levantado rondas increíblemente elevadas, moviendo millones y millones de dólares de un momento a otro, hoy aparecen mencionadas por una realidad totalmente distinta, crítica, casi “contra las cuerdas.”

Estas mismas compañías se encuentran mencionadas por las decisiones críticas que están tomando para sobrevivir, como por ejemplo, despedir una gran parte de su personal.

La realidad ha cambiado y el paradigma también. Hace unos años, las noticias preponderantes de empresas tech tenían que ver con una explosión del levantamiento de capital. Estas rondas de inversión millonarias eran consideradas como noticias positivas per se. Y, si bien el levantamiento de capital puede ser un buen puntapié inicial, no debería ser un fin en sí mismo. De hecho, es una enorme responsabilidad. En esa lógica, estas empresas buscaban inyectar capital en dólares para alcanzar determinados objetivos o “milestones” y levantar nuevas rondas, y así, sucesivamente, hasta llegar al IPO.

El contexto actual generó que la lógica de “quemar dólares” para aumentar valuaciones y levantar una nueva ronda por valores más altos, cambió rotundamente. El contexto se ha vuelto totalmente desfavorable para continuar con ese modelo.

Nueva lógica del negocio

Y de lo que hoy no se está hablando, y se menciona muy poco, es que hay una gran cantidad de empresas Tech que responden a otra lógica de negocio muy distinta. Estas empresas buscan ser sustentables por su propio funcionamiento. Desde sus inicios buscan alcanzar el punto de equilibrio y ser rentables sin depender de fondos externos.

Justamente a este modelo es al que quieren virar todas aquellas empresas mencionadas previamente, que hasta ahora tenían una dependencia absoluta de inversiones externas. Ese modelo genera una dependencia absoluta de agentes terceros. En primer lugar, los inversores y en segundo lugar, el contexto económico general. Por eso estas empresas están enfrentando despidos masivos. Como dependen de millones de dólares inyectados desde afuera, se vuelve imposible sostener las estructuras complejas que armaron previamente. El modelo de negocios al que se adecuaron previamente.

Las empresas tech que hoy no están en agenda

Las empresas tech que hoy no son noticia ni están en agenda (y sería bueno que lo estén) son aquellas que desde el día cero eligieron un camino más sustentable, un camino de un crecimiento más controlado, sostenible y un EBITDA positivo.

Esto es, que los agentes externos que le dan la salud económica y financiera, no son sucesivas evaluaciones y rondas de inversión, si no, el comportamiento y rendimiento propio del negocio de la compañía sea cual sea el rubro en el que opere. Todas esas empresas que hoy no son mencionadas son las que están creciendo y agregando valor, a pesar de un contexto mundial super complejo.

Entonces, el mundo Tech no está en crisis en su totalidad. Es equivocado pensar que el problema son las empresas de tecnología. En realidad, está en crisis el modelo de negocio que depende del fundraising y de sucesivas rondas de inversión para existir.

En este modelo, se busca llegar al IPO lo antes posible, con rondas de inversiones con valuaciones cada vez más altas. Y el problema es que en muchísimos casos eso no se logra.

* CEO Octopus Proptech