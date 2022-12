La industria tecnológica está viviendo tiempos turbulentos no solo a nivel local, sino a nivel global, grandes compañías como Amazon, Meta o Twitter están reduciendo su planta de empleados y la onda expansiva de esas medidas ya alcanzó a la Argentina.

A los despedidos anunciados por la plataforma de intercambio de criptomonedas, Lemon Cash, se sumaron recortes en Kavak, Tiendanube, Ualá y Etermax. Si bien los motivos pueden variar, todos tienen uno en común: el difícil contexto económico.

La empresa Ualá despidió a medio centenar de trabajadores

En un escenario de incertidumbre de nuevas inversiones en la industria tecnológica en general, las startups tanto locales cómo internacionales con operaciones en el país se achican de cara al 2023.

¿Cuáles son las compañías que anunciaron despidos?

Lemon Cash: A principios de este 2022, FTX había participado como inversor minoritario en una extensión de la ronda de inversión que realizó Lemon Cash que, según pudo conocer Bloomberg Línea, todavía tiene fondos propios retenidos en el exchange que entró en quiebra a principios de noviembre.

Esto sumado a la crisis de fondeo que atraviesan las startups debido a la suba de tasas de interés de la Reserva Federal que obligan a los capitales de riesgo a apostar por activos conservadores pusieron a la fintech argentina en una posición incómoda y despedirá al 38% de su personal.

Buenbit: A mitad del 2022 la empresa recortó al 50% de su planta personal para después, la semana pasada, esgrimiendo como motivo la dificulta de acceder a un nuevo contexto de financiamiento.

Por el cryptocrash, Lemon Cash despide al 38% de sus trabajadores

Tiendanube: El unicornio argentino del e-commerce anunció este miércoles el despido del %% de su plantilla por lo que la medida afectaría a unos 50 empleados quienes ya recibieron la notificación.

Según informó Bloomberg Línea, la decisión de la empresa no responde a una necesidad financiera sino a una disciplina operacional, y su impacto no está vinculado a un país en particular, sino a las ineficiencias de estructura en distintos países de América Latina.

Etermax: la tecnología creadora del famoso juego Preguntados informó que 40 personas en la Argentina serán desvinculadas de sus puestos de trabajo. Los despidos alcanzan a todas las áreas, principalmente a la unidad de negocio de Gaming. La medida afectará al 7,2% del total de los empleados de la empresa fundada en 2009, que tiene presencia en otros países como Alemania, Colombia, Brasil, México y Uruguay.

Amazon comenzó el recorte de personal más profundo de su historia

Kavak: La startup mexicana especializada en ventas de autos usados anunció despidos masivos en su planta argentina como parte de la decisión que tomó la firma a nivel mundial de realizar un ajuste significativo de gastos de cara al desafiante contexto que enfrentará el sector en el 2023 y recortaría el 50% de su plantilla a nivel global.

En Argentina, según fuentes citadas por Bloomberg Línea, el recorte fue importante, ya que desde la empresa no emitieron una cifra exacta sobre cuántos empleados fueron despedidos.

La crisis de liquidez global está golpeando al ecosistema de las empresas tecnológicas a nivel mundial, por lo que era cuestión de tiempo que la crisis por falta de financiamiento trastocara los planes de crecimiento de las empresas locales.

