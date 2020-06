En junio se desbordó la emisión y advierten por el peligro de suba de inflación

Fernando Nolé

Para hacer frente a la crisis de la pandemia del coronavirus, con una cuarentena que se tuvo que estirar ya más de 100 días, el Poder Ejecutivo echó mano a la emisión para solventar el notable aumento del déficit fiscal, lo que hizo que la base monetaria del primer semestre cierre en un nivel de 2,1 billones de pesos, lo cual agrega un componente peligroso para la inflación en la etapa post pandemia.

Según las últimas cifras del mercado, frente a esa base monetaria, el nivel de stock de los títulos Leliq y pases bancarios estarían culminando la mitad del año en 2,4 billones de pesos, cifra que para muchos analistas representa "el inicio de una bola de nieve hacia los próximos meses".

Para la economista y consultora María Castiglioni el desborde de la emisión se profundizó debido al notable incremento del gasto público que se tuvo que hacer para asistir a distintos sectores por la expansión de la pandemia.

"Pero semejante nivel de emisión va a requerir un trabajo muy arduo por parte del Banco Central a partir del segundo semestre, y en especial, cuando se vaya superando la cuarentena, porque existe un gran riesgo que impacte en la inflación y que haya una mayor presión sobre el tipo de cambio", resaltó la economista.

La inflación de mayo fue del 1,5% y acumula un 11,1% en lo que va del 2020

En concreto el Banco Central ya estuvo tratando de controlar la cantidad de pesos circulante en el mercado por medio de los denominados Leliq, títulos de absorción monetaria, que el Gobierno paga un nivel del 38 por ciento de intereses.

Uno de los aspectos centrales que señalan en el mercado es precisamente que, ante el fuerte aumento de la emisión monetaria se tuvo que ir acelerando la colocación de Leliqs, para absorber parte de los pesos emitidos.

Muy lejos quedó la premisa del Gobierno durante la campaña electoral de "eliminar" las Leliq para de esa manera generar un ahorro que permitiera mejorar los haberes jubilatorios.

Diversos analistas del mercado advierten que se necesitará "ofrecer más tasa" para captar pesos a través de las Leliq y retener los depósitos en pesos y de esa manera evitar que hacia la segunda parte del año se corra el riesgo de que semejante nivel de liquidez en moneda local se oriente a la compra de dólares.

"En estos momentos la caída de la economía es muy fuerte. Cuando se empiece a normalizar todavía no va haber un peligro inminente, pero a medida que se empiece a recuperar el nivel de actividad económica se va a requerir que el BCRA haga un trabajo muy complicado, muy fino, para evitar que los depósitos no se vayan hacia el dólar, reducir a la vez el stock de Leliq si no se quiere caer de vuelta en la bola de nieve de las Lebac y es factible que ese trabajo implique un aumento de las tasas de interés", agregó un importante operador del mercado.

LR/FF