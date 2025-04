En la segunda semana de cepo relajado, las reservas del Banco Central tocaron el nivel más alto en dos años

Durante la segunda semana del nuevo esquema cambiario, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) crecieron más de US$ 500 millones y alcanzaron el mayor nivel en más de dos años. En paralelo, el dólar mayorista trepó 6,8% y, desde la relajación del cepo, acumula un alza de 8,4%.

Al cierre de este viernes, las tenencias de la autoridad monetaria alcanzaron los US$ 39.165 millones, un punto máximo desde finales de febrero de 2023. A pesar de no haber intervenido en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el BCRA sumó unos US$ 553 millones a sus arcas en los últimos cinco días hábiles.

Populismo cambiario: la novedad estabilizadora

El Banco Central suma reservas sin intervenir en el mercado

La estructura cambiaria que entró en vigencia el lunes 14 de abril incluye un sistema de flotación administrada con bandas entre los $1.400 y los $1.000. Dentro de ese margen, la entidad conducida por Santiago Bausili no intercederá en el MLC ni para comprar ni para vender divisas.

Por el contrario, si el tipo de cambio oficial cotiza por encima o por debajo de los parámetros establecidos, el banco de bancos entrará en acción para morigerar las oscilaciones. El gobierno de Javier Milei apunta a que el dólar busque la banda inferior para que Bausili pueda comprar moneda extranjera y, de esta manera, engrosar aún más las reservas internacionales.

De todas maneras, estas experimentaron un fuerte aumento tras el giro de US$ 12.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y US$ 1.500 millones del Banco Mundial. Ambos desembolsos forman parte de la "Fase 3" del programa económico y le otorgan mayor espalda a la administración libertaria para hacer frente a pagos de deuda y eventuales corridas. A eso se suma la apreciación de la cotización del oro, que hace crecer las reservas.

Un informe de GMA Capital destacó que en vistas de evitar una devaluación, con su respectivo impacto en la inflación de abril, desde el equipo económico tomaron la decisión de "tratar de ponerle un techo por debajo de la banda" superior de los $1.400.

Dudas sobre la estrategia del Gobierno para comprar reservas

Según GMA, desde el Gobierno comentaron que "el BCRA no compraría dólares hasta que éste no toque la banda inferior, dando un mensaje de fundamentos sólidos sobre el valor del peso. Esto, sumado al anuncio de una mayor flexibilización del cepo para los no residentes, generó una gran baja en el tipo de cambio oficial".

En tal sentido, los analistas consideraron que esta dinámica produjo "una apreciación parcial que, por lo menos, disipó las expectativas de que suba por encima de los $1.200". Además, algunos comercios suspendieron o moderaron los incrementos de precios que sobrevinieron al salto cambiario inicial de 12% tras la relajación de las restricciones, lo que redujo las estimaciones inflacionarias de las consultoras para abril.

Más allá de que las reservas se encuentran en el punto más alto en la era Milei, la meta pactada con el FMI en la firma del nuevo acuerdo contempla una acumulación de US$ 5.000 millones al 13 de junio. A medida que el dólar mayorista se aleje de la banda inferior, se evaporan las chances de comprar divisas.

Dada la buena sintonía entre el Gobierno y el organismo multilateral, no es de extrañar que Kristalina Georgieva pase por alto el incumplimiento del objetivo. En todo caso, el Banco Central podría buscar una línea de financiamiento alternativa como un Repo, por fuera de los US$ 2.000 millones ya firmados.

MFN CP