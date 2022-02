El turismo local aumentó 58% en esta temporada

Según un nuevo relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre la segunda quincena de diciembre y fines de enero 19,7 millones de turistas eligieron pasar sus vacaciones en destinos locales, cifra que representa un 58% más que en la temporada 2021.

Por otro lado, el gasto directo fue de $342.830 millones, que medido a precios constantes, subió un 93,1% frente al año pasado y 1,2% más en relación a la temporada pre-pandemia.

A su vez el informe destaca que el récord de contagios de Covid-19 por la variante Ómicron, generó una nueva ola de casos en todo el país, motivó que los turistas eligieran viajar a lugares más cercanos, pero optando por estadías más prolongadas en relación al comportamiento histórico.

“La variante Ómicron sigue siendo un asunto no superado en Argentina, ni en el mundo. A pesar de eso, el número de viajes no sufrió una disminución, y se notó un cambio de tendencia, que dio prioridad a los destinos nacionales, favorecidos con el programa Pre-Viaje, y que se vio en la menor cantidad de viajes a destinos internacionales” aseguraron desde CAME.

El impulso del programa Pre-Viaje

En este período, el gasto promedio diario registrado fue de $3.723,9 por turista –asegura el informe de CAME- y la estadía media se ubicó en los 4,7 días, frente a 3,9 días del año pasado. El programa Pre-Viaje fue determinante, con 4,5 millones de beneficiarios en lo que va de la temporada y con facturas de servicios turísticos por casi $100 mil millones. Solo en la segunda quincena de enero fue utilizado por 650 mil personas, por un gasto de $16 mil millones. El destino más elegido en el Pre-Viaje fue Bariloche.

El turismo interno marcó un récord pese a la tercera ola de Covid-19

El sondeo de la entidad también permitió cuantificar el movimiento de los excursionistas, que son aquellos que se movilizan para pasar períodos cortos, que pueden ser el día o parte de una jornada, en destinos cercanos a sus hogares. Este verano, 21,1 millones de personas aplicaron a este segmento, impactando con un gasto total de $33.070 millones. Este movimiento tuvo que ver, en muchos casos, con el regreso de eventos y fiestas en localidades.

El impacto económico del turismo

Sumando el total de turistas y excursionistas, en el período relevado se registraron en total 40,8 millones de viajes con un impacto económico directo que ascendió a $375.900 millones. El 11,2% de los viajes se hicieron a la Costa Atlántica, con 2,2 millones de visitantes.

“El movimiento benefició a la actividad comercial en las ciudades turísticas del país, especialmente al rubro gastronómico”, detallaron desde CAME.

Turismo: expectativas por un nuevo récord en los destinos bonarenses para este verano 2022

En materia de precios, este verano la Argentina fue competitiva frente a opciones como Uruguay, Brasil y Chile. Y el pre-viaje acentuó esas diferencias, especialmente en los sectores de ingresos medios que fueron los grandes usuarios de ese programa.

Qué se espera para febrero

Para la primera quincena de febrero se esperan muy buenos resultados. La segunda quincena será más restringida porque hay ciudades como CABA donde ya se anunció que las clases en el nivel primario comenzarán este año el 22 de febrero, afirman desde CAME.

Y agrega que el cierre de esta temporada lo dará nuevamente el feriado de carnaval, que arranca el 28 de febrero y este año promete un gran despliegue de turistas por todo el país. Las ciudades ya están preparando una oferta turística muy amplia para esa fecha.