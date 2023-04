Esteban Wolf es un empresario pyme. Nieto de abuelos inmigrantes y con una historia de vida que inspira a otros a no rendirse, a perseguir sus sueños y a apostar por la Argentina, a pesar de las adversidades económicas que atraviesa el país.

La vida de Esteban ha sido una lucha constante. Criado en una familia de clase media con algunas dificultades económicas tuvo que enfrentar una dura realidad desde muy joven. A los 15 años, cuando su padre cayó preso, Wolf se vio en la obligación de comenzar a trabajar para mantener a su familia.

Esteban fundó varias compañías a lo largo de su vida. Hoy es socio de una compañía de helados que tiene presencia tiene presencia en más de 300 puntos de venta distribuidos en Argentina, Chile y Uruguay y se encuentra en desarrollo en Brasil y Colombia.

— ¿Cómo empezó el camino del emprendedurismo?

— La vida misma me empujó por ese camino. Soy emprendedor. Forme varias compañías en la Argentina, vengo de una familia clase media con muchos problemas económicos. A los 15 años me vi en la obligación de mantener a mi familia. A mis 12 años mi padre cayó preso por primera vez, a los 15 por segunda, y a los 18 por tercera vez y ahí quedó preso por muchos, muchos años.

Por eso a los 15 años me vi obligado a trabajar, para con mi hermano mayor mantener a la familia. Desde ese entonces trabajo todos los días, nunca cobré un aguinaldo o un sueldo, siempre fui emprendedor, la vida misma me empujo por ese camino.

— ¿Cómo es ser emprendedor en Argentina?

“Es una tarea ardua, es más difícil que emprender en cualquier país del mundo, eso seguro. En Argentina tenés todos los problemas que pueda haber en cualquier país, que todos presentan alguna crisis, pero en Argentina lo que hacemos es potenciarlos, enaltecerlos, además de poner trabas al emprendedor y al empresario pyme que quiere crear una compañía y salir adelante”.

— ¿A qué trabas te refieres?

“No es un tema de la política. Es un tema más de la política económica que no piensa a largo plazo. Es decir, los gobiernos están obligados a proyectar sus propuestas a futuro y no a querer ganar las elecciones, y nuestros políticos están decididos a querer ganar las elecciones en lugar de planificar un país diferente a largo plazo. Por eso, seguimos en una rueda de fracasos”.

“Por mencionar una de las trabas: la inseguridad jurídica y los juicios laborales que tiene un emprendedor. Hoy un empleado trabaja tres meses y te hace un juicio que puede fundir la compañía que tanto te costó levantar en tres minutos. Los países de menor tasa de desocupación del mundo tienen políticas flexibles de contratación de personal y de despido”.

— ¿Cómo nació tu compañía?

Nace con una idea tradicional de poner heladerías de forma local. Es fundada por un amigo mío que me convoca para desarrollarla. Yo le digo que voy a ingresar a la compañía con el concepto de exportar. El modelo era tratar de instalar en Argentina lo que escucho de los políticos: “que el país sale adelante con una balanza comercial positiva. Y me encapriché.

Trajimos una planta de última generación capacitada para exportar y empezamos a desarrollar el negocio en el exterior. Hoy exportamos a Chile, Uruguay, Perú y próximamente a Brasil y a Colombia.

— ¿Problemas con las importaciones?

Sí, nosotros para poder producir más necesitamos equipamiento que no se fabrica en la Argentina. Tengo presentada una SIRA hace más de 150 días que no sale. O sea, a una empresa que es exportadora no le autorizan la importación, una compañía que genera divisas.

Eso que dicen algunos medios que el Gobierno está autorizando las SIRA normalmente no es cierto. Y lo que no se entiende es la evaluación que hace el Gobierno sobre las importaciones. Yo que quiero traer una máquina para generar más volumen, más exportaciones y el Gobierno la frena.

— ¿Cuáles son los cuellos de botella para las pymes?

Hoy lo más grave es la inestabilidad, la inflación y con la suba de precios, los costos que tenés dolarizados a dólar blue, no al oficial. Esto genera pérdida de rentabilidad. Todo el mundo aprovecha la rueda inflacionaria y lo que hace es aumentar los costos primarios. Hay una inflación en la calle que es del 100%, pero la inflación en los precios mayoristas es mucho mayor.

Entonces, esto está generando una pérdida de rentabilidad porque es inviable transferir ese aumento de precios.

— ¿Qué te impulsa a seguir apostando por la Argentina?

Argentina es mi país. Yo me quiero quedar acá. Quiero que mis hijos crezcan acá, al igual que mis nietos. Eso se los inculco todos los días y me esfuerzo a diario para que eso pase. Yo siempre le digo a todos los emprendedores que uno tiene que desarrollar su empresa en una Argentina que es hostil, pero hay que levantar su emprendimiento independientemente de las políticas económicas de turno.

Las pymes abrimos las persianas cada mañana con el corazón en la mano, apostando con fuerza por nuestro querido país. Creamos e innovamos día tras día, con el firme propósito de seguir creciendo. Somos el 95% de la economía de Argentina y estamos orgullosos de ello.

"¡Generamos más del 65 por ciento de los puestos de trabajo en nuestro país! Pero, lamentablemente, sufrimos cada día junto a nuestra querida Argentina. Sin embargo, seguimos luchando con toda nuestra pasión y empeño para sacar adelante nuestras empresas y contribuir al desarrollo del país que tanto amamos." dijo concluyó Esteban muy emocionado.