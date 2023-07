Eugenio Semino aseguró que "es desesperante la situación de los jubilados"

El Defensor del Pueble de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró hoy que "la situación de los jubilados es desesperante en Argentina", y recordó que "la gran mayoría cobra 87 mil pesos".

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Semino afirmó que "En el año Massa, el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones perdió 20 puntos de lo que ya era un haber totalmente depreciado” y aprovechó la entrevista para analizar los nuevos créditos para jubilados sobre los que explicó que no suelen usarlos los mismos jubilados y pensionados, sino que "Más del 70% los usan los familiares y los pagan los jubilados”, se lamentó.

“Primero una sugerencia al equipo de prensa de Sergio Massa. Está muy sobreactuada la relación con los jubilados en términos de lo que dicen del PAMI. Es decir que se nota mucho que es armado”, comenzó diciendo.

Jubilados: Massa y Raverta anunciaron nuevos Créditos ANSES

Y agregó: “No puedo opinar del ministro como candidato porque mi expertise no es lo político, pero hay un tema relaciona ambas cuestiones: la situación de los jubilados es desesperante en Argentina; no pueden comer lo que necesitan, no pueden pagar las expensas si son propietarios, no pueden pagar las expensas si alquilan (...) Eso no se puede hacer con 87 mil pesos que es lo que están percibiendo la gran mayoría de jubilados”.

“ANSES hizo trascender hace unos días que iba a haber un anuncio, como parte de la campaña que viene haciendo como candidato el ministro de Economía", expresó Semino en diálogo con Eduardo Feinman por Radio Mitre.

Pero en esa línea, el defensor de la tercera edad señaló un comportamiento contradictorio en el ministro Massa. "En su año de gestión fijó un bono, un pago en negro, como una política estable para tapar lo que va perdiendo el haber del jubilado con la inflación. En el año Massa, el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones perdió 20 puntos de lo que ya era un haber totalmente depreciado”, aseguró Eugenio Semino.

Créditos ANSES a jubilados y pensionados: tasas y plazos para pedir hasta $400 mil

“Hay una crisis humanitaria en el sector. El PAMI no está dando prestaciones ni en tiempo ni en forma. Para llegar a un diagnóstico y tratamiento la persona trada Muchos quedan en el camino, muchos llegan con la patología agravada. Hay insumos y prótesis cuyas operaciones tardan años. Los funcionarios estaban en la rosca y ahora están ausentes por la campaña”, añadió el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad.

Mirada crítica sobre los créditos

Con respecto a los créditos para jubilados a tasa preferencial que anunció Sergio Massa, Semino sostuvo: “Los créditos se otorgan desde diciembre del 2012. Los anunció Cristina Kirchner, hoy pensionada de privilegio. En mayo se otorgaron 186 mil para un universo de siete millones de jubilados. No es significativo. Más del 70% los usan los familiares y los pagan los jubilados”.

“Un jubilado, si lo saca, es para pagar expensas o alquileres. A lo que anunció Massa los llamamos créditos famélicos”, cerró.

