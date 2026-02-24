Euro hoy, euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 24 de febrero de 2026

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 24 de febrero?

El euro blue hoy, lunes 23 de febrero de 2026, cotiza a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

¿A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 24 de febrero?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 24 de febrero cotiza a $1.565,00 para la compra y $1.665,00 para la venta.

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemana, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.202,21 para la compra y $1.598,38 para la venta este ,martes 24 de febrero como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este martes 24 de febrero

Este martes 24 de febrero, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Nación: $1.565,00 omprador y $1.665,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.610,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.574,40 comprador y $1.665,59 vendedor.

Banco Supervielle: $1.652,00 comprador y $1.749 vendedor.

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 24 de febrero?

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 24 de febrero cotiza en el mercado paralelo a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.