El Riesgo País de Argentina, medido por el banco JP Morgan, cerró este lunes 23 de febrero de 2026 en los 537 puntos básicos, lo que representa un incremento de 20 unidades respecto a la jornada anterior.

Este repunte, el más significativo en términos porcentuales en los últimos tres meses, se produjo en un contexto de fuerte retroceso para los activos soberanos y las acciones que cotizan en Nueva York. Según datos de Rava Bursátil, el indicador alcanzó su nivel más alto en un mes, afectado por la incertidumbre financiera global y las repercusiones de fallos judiciales vinculados a aranceles en Estados Unidos.

Luis Caputo lanza una nueva licitación en dólares bajo ley local y da un paso más para volver a los mercados

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los registros de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada en 519 puntos y escaló durante la rueda hasta un máximo de 537 puntos, nivel en el que finalmente cerró. Este salto del 3,5% diario refleja la caída en el precio de los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales), que perdieron en promedio un 1%.

Cotización riesgo país lunes 23 de febrerp

Mientras tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 3,8%, ubicándose en las 2.763.058,74 unidades, lo que confirma una jornada de fuerte castigo a los activos argentinos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mostró una tendencia de relativa estabilidad que se quebró abruptamente este lunes. Al cierre del viernes 20 de febrero, el Riesgo País se ubicaba en 519 puntos, manteniendo el mismo valor que el lunes 16 de febrero. No obstante, el comportamiento interno de la semana fue volátil: el martes 17 el índice había cedido hasta los 511 puntos, para luego rebotar a 515 el miércoles 18 y a 524 el jueves 19, antes de volver a los 519 puntos al finalizar la semana anterior.

El Banco Central compró US$ 95 millones y acumula US$ 2.500 millones en 2026

Este incremento reciente aleja al indicador de los mínimos alcanzados a finales de enero de 2026, cuando el Riesgo País tocó los 484 puntos básicos, su valor más bajo en siete años y medio. Aquel escenario estuvo apuntalado por una racha ininterrumpida de compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA). Sin embargo, la actual turbulencia internacional hizo que el indicador elaborado por el JP Morgan tienda al alza nuevamente, superando la barrera de los 530 puntos.

La dinámica de los últimos cinco días hábiles refleja cómo los factores externos han comenzado a pesar más que los datos macroeconómicos domésticos. A pesar de que el país obtuvo un superávit global de casi USD 2.000 millones en el primer mes del año, el mercado sigue condicionado por los movimientos de precios en el exterior.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice financiero que busca medir la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras (el pago de su deuda externa). El indicador más utilizado a nivel global es el Emerging Markets Bond Index (EMBI), elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Este índice mide la diferencia de tasa de interés (spread) que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados o emergentes, frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados "libres de riesgo".

Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos

En términos técnicos, si el Riesgo País de Argentina se sitúa en 537 puntos básicos, significa que el Estado argentino debe pagar un 5,37% de interés adicional por encima de lo que rinde el bono estadounidense a 10 años. Este diferencial es la "prima" que los inversores exigen para compensar los riesgos económicos y políticos del país. Factores como el déficit fiscal, la estabilidad institucional, el nivel de reservas internacionales y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) son determinantes para que este número suba o baje.

Un Riesgo País elevado indica una percepción de mayor probabilidad de incumplimiento (default) o problemas de estabilidad financiera, lo que encarece el financiamiento tanto para el sector público como para el privado. Por el contrario, un índice a la baja sugiere un entorno más favorable para las inversiones.