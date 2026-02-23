El Banco Central compró US$ 95 millones y acumula US$ 2.500 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 95 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron ligeramente y llegaron a los US$ 46.634 millones, con un aumento de US$ 373 millones respecto a la última jornada. Se trata del nivel de reservas más alto desde octubre de 2019. En esa oportunidad las reservas habían llegado hasta los US$ 46.885 millones.

Este ligero aumento en el nivel de reservas se explica en parte por el alza de la cotización del oro, que se ubicó en US$ 5.235 la onza. Cabe destacar que el organismo cuenta con casi 2 millones de onzas o 61,5 toneladas del metal precioso en sus arcas.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 34 ruedas y suma compras por US$ 2.412 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.255 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 2.132 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 5.469 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.311 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 1.165 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.370. El dólar Blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta

Salarios: el poder de compra cayó hasta 34% desde 2017

El poder adquisitivo de los salarios en la Argentina acumula una caída del 20% en el sector privado formal y del 34% en el sector público respecto de 2017. En términos concretos, un trabajador privado perdió el equivalente a 16 sueldos mensuales de 2017 en los últimos ocho años, mientras que un empleado público resignó 21 salarios.

La situación es aún más crítica entre los informales, cuya merma asciende a 29 sueldos mensuales, en un contexto en el que el 43,3% de los trabajadores se desempeña “en negro”. Los datos surgen de un informe elaborado por Nadin Argañaraz, economista y Presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analiza la evolución salarial de los últimos ocho años y pone el foco en el deterioro acumulado desde 2017.

