Más dólares para pagar importaciones y viento en contra del frente externo: ¿Se dilata la salida del cepo?

La flexibilización del pago de importaciones y ahora el viento del shock en los mercados globales tensiona el esquema cambiario del equipo económico y podría alargar la vida del cepo.

El levantamiento de las restricciones cambiarias es la medida esperada por el mercado y al cual el gobierno de Javier Milei espera sacar lo más pronto posible, aunque sin poner una fecha estimada sino que desde el oficialismo siempre apelan a que estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo en la siguiente fase del plan económico.

Un reciente informe de Fundación Capital, titulado “Se alarga la vida del cepo”, sostiene que el esquema económico actual adolece de un enfoque que incremente la oferta de divisas debido a que la caja en dólares continuará tensionada en adelante, con una flexibilización en el esquema de pago de importaciones que demandará unos US$ 4.000 millones adicionales desde septiembre y con una merma en los precios de commodities agrícolas que implican una revisión a la baja de US$ 1.800 millones en las exportaciones.

“Así, con un descenso de u$s 1.600 millones entre agosto y diciembre, el año finalizaría con reservas netas en – US$ 7.500 millones (se netean los compromisos por Bopreal en los siguientes doce meses), lo que representa un incremento de sólo US$ 3.598 millones respecto al 10 de diciembre de 2023”, reza el documento de Fundación Capital.

A su vez, advierten que esta escasez de dólares prolonga la vida del cepo, mientras las autoridades parecen apostar a la desinflación y contención de la brecha, “con dosis homeopáticas de liberación de las restricciones cambiarias".

Sumado a “la búsqueda de acotar la brecha cambiaria mediante ventas del BCRA en el CCL, en línea con la apuesta oficial de desinflación, también opera en detrimento de la caja en dólares”, que profundiza la miseria de divisas en las arcas del Central y estiraría la salida del cepo.

Sin embargo, el Gobierno no mencionó el nivel de reservas como requerimiento para sacar restricciones cambiarias. Es más, en un posteo en redes Milei expresó que para salir de las restricciones cambiarias se necesitaban tres cosas: terminar con los pasivos remunerados. Terminar con los puts. Y convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual.

Es más, el economista Juan Manuel Telechea indicó que el equipo económico se enfrenta a un “trilema”: acumular dólares, bajar la inflación y quitar las regulaciones cambiarias. Este trilema infiere objetivos deseables pero que solo dos se pueden alcanzar en simultáneo.

En un primer momento, el Gobierno optó por bajar la inflación y acumular reservas, manteniendo las restricciones cambiarias. Las reservas vienen en caída y el objetivo del equipo económico es que la inflación continúe en desaceleración, por lo que queda una opción de este "trilema": bajar la inflación y sacar restricciones cambiarias.

Las medias del gobierno vienen en ese sentido, con la intervención en el mercado de contado con liquidación a costa de la acumulación de reservas busca contener la brecha cambiaria también como ancla inflacionaria y para que la unificación cambiaria se haga en el tipo de cambio más bajo posible. Con los pasivos remunerados y puts resueltos, dentro de las condiciones propuestas por el Presidente solo queda la inflación por delante.

Economistas consultados por PERFIL, sostuvieron que la acumulación de reservas no es la clave para salir del cepo. Se necesita si se piensa “hacerlo a un tipo de cambio fijo o con un crawl”. Además, es necesario generar un aumento en la demanda de pesos para no volver al punto de partida, aseguran los especialistas.

Los analistas sostienen que de acuerdo a este escenario es probable que vayan liberando algunas trabas de acceso al mercado de a poco.

El viento del Frente externo tensiona el plan de Caputo de sacar el cepo

El reciente shock del mercado financiero global añade una tensión extra en la estrategia de Luis Caputo, en cuanto a la suba del riesgo país y también sobre todo a la devaluación del real que complica la apreciación del peso que busca Caputo.

El Gobierno hizo gala de la resistencia del mercado argentino ante la sacudida mundial, y explicó que se debió al “orden macroeconómico” y al no haber salido apresuradamente del cepo. Una señal de que en el corto plazo al equipo económico no incomoda levantar las restricciones cambiaria.

"Menos mal que teníamos el cepo y no nos pasó por encima, como pasó en distintas zonas del mundo", evaluó Eduardo Serenellini, secretario de Prensa y Comunicación de la Nación.

“La depreciación del real, que había iniciado previo a los acontecimientos en EEUU de la última semana por cambios en la política económica de Brasil, presiona a que el peso argentino se deprecie. No obstante, dado que el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial se mantiene en 2% mensual, el peso se aprecia artificialmente en contra de lo que indicarían los flujos de la región”, señaló Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Y agregó: “Por lo tanto, el debilitamiento del real obliga a que la devaluación requerida para salir del cepo sea mayor. El fuerte deterioro de los términos de intercambio de Argentina, lo que se explica en gran parte por el precio internacional de la soja en mínimos reales en 18 años, también va en este sentido”.



El Gobierno también pretende conseguir inversiones que, sumadas al blanqueo, puedan engrosar las reservas. Por eso, el oficialismo espera que el RIGI se pueda encarar un proceso de reactivación de la economía.

“Para que estos mecanismos de reactivación comiencen a funcionar, sería importante aclarar el proceso de eliminación de las restricciones que actualmente afectan tanto las transacciones de comercio exterior como las de la cuenta capital del balance de pagos. Las últimas decisiones y declaraciones tanto del equipo económico como del propio presidente Milei no demuestran urgencias en eliminar los controles de cambio y no parecen preocupados por aumentar las reservas, una condición necesaria para eliminar los riesgos de incumplimiento que todavía se reflejan en la magnitud de la tasa de riesgo país”, sostuvo el exministro de Economía, Domingo Cavallo.

