FMI: perdón por la falta de reservas, cambios poselectorales y un aviso por la fragilidad monetaria

La aprobación del giro de los USD 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó justo al final de una jornada de tensión cambiaria que desnudó el desanclaje de expectativas que viene dando señales desde el desarme de las LEFI. El organismo internacional perdonó la falta de acumulación de reservas y volvió a pedir, como es habitual, por las reformas estructurales. Sin embargo, no pasa desapercibido la insistencia en el rumbo de la política monetaria: el Gobierno busca controlar la inflación con la cantidad de dinero y tiene que convalidar tasas altas para sostener un equilibrio que, en una previa electoral, parece frágil.

Especialistas prevén que el Fondo y el equipo económico ya tienen charlado un plan B para el día después de las urnas, que vendrá con mayores exigencias. La expectativa está puesta en la meta de acumulación de divisas y el esquema de bandas cambiarias. "Hubo un error tremendo del gobierno de no comprar en los meses que tenía que comprar", advirtió el ex director del Banco Central, Jorge Carrera, en diálogo con PERFIL Según el economista, la autoridad monetaria perdió "tres meses de lujo" para acumular reservas, mientras que los productores y el público compraban dólares a precios bajos, un accionar que "al Fondo no le gusta".

Fuentes que estuvieron en negociaciones previas con el organismo multilateral advirtieron que la aprobación del desembolso respondió a un compromiso político expreso de sostener al gobierno de Javier Milei. Esta concesión, sin embargo, no es un cheque en blanco. Como señaló Carrera, la deuda por las reservas no acumuladas se pagará después de las elecciones, momento en el que el FMI podría exigir un plan de ajuste "más intenso de lo que pensábamos".

El frágil equilibrio entre las tasas, el tipo de cambio y la inflación

El programa de Facilidades Extendidas firmado en abril exigía una meta de acumulación de cerca de USD 9.000 millones al finalizar el 2025. Pero la expectativa está puesta en que el staff report muestre señales de una flexibilización de ese monto exigido. Ahora en el plano de las exigencias, la directora gerente, Kristalina Georgieva, hizo un llamado de atención sobre la política monetaria.

El FMI aprobó la primera revisión del acuerdo y girará USD 2.000 millones para las reservas

“Las condiciones monetarias restrictivas deberían seguir impulsando la desinflación y el proceso de remonetización en curso. Las mejoras al marco monetario deberían seguir optimizando la gestión de la liquidez y mitigar la volatilidad de los tipos de interés. Mientras tanto, una mayor claridad respecto al régimen monetario a medio plazo sigue siendo esencial para consolidar aún más la desinflación”, planteó la titular de la entidad crediticia.

Una voz que conoce de cerca el tira y afloje con los técnicos del Fondo analizó que en esa frase diplomática “hay cuestiones ya charladas que el organismo las reitera de forma críptica”. Y leyó que aunque el FMI sostiene que la política monetaria contractiva ayuda a bajar la inflación y a fortalecer el uso del peso, “lo que estamos viendo es otra cosa: la demanda de dinero cae, el dólar sube, y el Tesoro tiene que convalidar tasas altísimas para absorber pesos”.

“Esto enfría el crédito y la actividad, y genera un costo creciente en intereses. Además, el gobierno tiene que intervenir cada vez más en el mercado de futuros para contener expectativas. Sin un rumbo monetario claro, lo que hay no es una desinflación firme, sino un equilibrio muy frágil”, cuestionó ante PERFIL.

Dólar: el plan del Gobierno que dejó de funcionar

La fragilidad de este equilibrio se hizo evidente este jueves en el mercado. En medio de un clima de incertidumbre, el dólar tocó un nuevo récord al tocar los $1385 pesos. Una fuente del mercado prevé que “a esta altura” la utilización de la tasa de interés y la intervención en el mercado de futuros “dejó de funcionar”.

Las definiciones de Caputo, que volvió a ir a Carajo a dar explicaciones

Voceros no oficiales que son agentes de la City porteña prevén un escenario de optimismo, en el que la señal del Fondo será suficiente para que la situación de las tasas se acomode y el dólar finalmente se desplome hacia niveles más cercanos a los de abril. Pero en la plaza de la Ciudad de Buenos Aires también analizan que el Gobierno tenía dos alternativas: no intervenir y operar en el tipo de cambio y las tasas a su valor de oferta y demanda, según las preferencias de los agentes de la economía, apostar al bajo traslado a precios y sostener algo de inflación pero con la actividad más activa. O, en segundo lugar, intervenir por vías paralelas (futuros, pases y segmento de repo), aceptar tasas altas y pagar el costo de la actividad. “Eligieron la segunda”, indicó una fuente del microcentro.

Minutos después de que se conociera el comunicado oficial Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, salieron en vivo en el streaming Carajo. "La primera revisión va a ser mucho más compatible con lo que es el desarrollo del programa económico y va a ser muy bien recibido por el mercado", aseguró el titular del Palacio de Hacienda, buscando transmitir confianza en un día de alta volatilidad. La sincronización continuó con el presidente Javier Milei, que tuvo su entrevista en Neura, con Alejandro Fantino.

AM