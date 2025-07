Claudio Loser sobre las posibilidades de adquirir un nuevo desembolso del FMI: “Hay un 99,5% de que sí”

El Gobierno espera con expectativa el desembolso de 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, este medio se puso en contacto con el ex director del FMI, Claudio Loser, quien analizó las perspectivas del acuerdo, las metas fiscales y de reservas, el contexto electoral y la necesidad de credibilidad monetaria.

Claudio Loser aseguró que el giro del Fondo Monetario Internacional está prácticamente confirmado: “Yo no puedo decir 100%, siempre hay que dejar un margen, pero 99,5% de que sí”. Además, aclaró que, “que el dinero llegue mañana o que llegue durante el mes de agosto no importa”. En cuanto a posibles cambios en las metas del programa, resaltó: “Ahí yo diría 60%, no 99%, yo diría que van a cambiarlos”.

La meta de acumulación de reservas será fundamental

Luego, se refirió particularmente al objetivo de acumulación de reservas: “Estoy 100% de acuerdo, el tipo de cambio está flotando, están haciendo las cosas fiscalmente bien, han reducido las retenciones, si no acumulan tantas reservas con este tipo de cambio flotante, entonces, bueno, le vamos a dar un poco de margen”.

Sobre la posibilidad de que el FMI otorgue un waiver, Loser aclaró: “No 100%, o sea, no es totalmente transaccional el Fondo, no es como el presidente Trump de los Estados Unidos, que es transaccional”. Asimismo, detalló que el organismo probablemente pida “mantener la parte fiscal, no me vengas con lío antes de las elecciones, mantenete en la parte monetaria de crédito al sector público”.

El plan económico y la necesidad de dólares

Sobre si al programa le falta una nueva inyección de dólares, planteó: “No hace falta una cantidad, a mi juicio, demasiado grande de dólares en este momento. Por supuesto hace falta”. Sobre la misma línea, agregó que hay factores que pueden ayudar a generar oferta interna: “Ahora que el dólar subió, aquellos que viajaban tanto afuera, las vacaciones de invierno con una condición más barata afuera, evidentemente eso va a parar y eso puede ayudar”.

El entrevistado también consideró que, “sacar el dinero del colchón lo pueden usar más en gastos internos”, y que con el dólar en $1.300 o $1.350 “ya una devaluación dentro de la flotación de 20%, puede bajar un poco los precios internamente y eso puede ayudar a que entren los dólares, por lo menos un poquito de los 400.000 millones que los argentinos tienen afuera los pueden traer adentro”.

Frente a los movimientos cambiarios recientes, advirtió: “La tasa de interés interna es muy alta, o sea, demasiado alta creo yo, pero creo que en el corto plazo vamos a tener en la Argentina que aguantar eso”.