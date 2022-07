Acusan al campo de hacer un "paro golpista" e "inentendible"

El paro del campo que tendrá su epicentro este mediodía con un acto en Gualeguaychú, comenzó a despertar a voces disidentes que no creen que este sea el momento más oportuno para realizar una medida de este tipo. Y sorprende que algunos de los cuestionamientos provengan del propio sector agropecuario.

Por caso, el exdirector de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, remarcó hoy en una entrevista radia que la protesta de productores agropecuarios organizada por la Mesa de Enlace es "es un paro golpista, completamente desestabilizante, no tiene ninguna explicación". En diálogo con Fm La Patriada, el miembro del movimiento Arraigo señaló que "los grandes productores deben estar pasando su mejor momento en los últimos 20 años".

El Gobierno cuestionó el paro del campo: "Es político y por temas que ya están resueltos"

En una entrevista con el programa Nobleza Hormiga, Peretti destacó que "no quedó una sola hectárea sin sembrar por el tema del gasoil". "A los grandes productores les está yendo excelente, mejor que nunca". "Hay récord de venta sembradora, cosechadora, tractores, de importación de fertilizantes".

Comienzan a llegar los productores al encuentro en Gualeguaychú. Gza. FAA

Reclamo político

Por su parte, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, se hizo eco a la postura oficial y señaló que “es inentendible que hagan un paro. Sólo se entiende por la miopía de los dirigentes de la Mesa de Enlace”, dijo en una entrevista con El Destape Radio.

Además, expresó que “es un reclamo injusto, para una sociedad que viene de una Pandemia, en una Guerra y lo está haciendo el sector que más ha ganado”.

Por otra parte, el dirigente planteó que “hay que encuadrar el momento económico en el cual estamos. Lo que hoy, independientemente de la calidad de las medidas que se van tomando, todavía estamos en una disputa cambiaria que intenta que el Gobierno devalúe. Y la devaluación es enriquecimiento para algunos pocos y pobreza para la mayoría de los argentinos”.

Y ahí apuntó contra los empresarios del campo. “Cada vez que se produce una devaluación, la mesa de enlace gana”, resaltó Rossi consultado de si la medida podía ser una herramienta para alentar una eventual devaluación cambiaria.

Un empresario con mirada crítica

Por su parte, a las voces críticas se sumó el director ejecutivo para Sudamérica de la firma Syngenta, Antonio Aracre, quien relativizó los motivos que llevaron a la Mesa de Enlace a convocar este miércoles un cese de comercialización.



"La realidad es que el país está atravesando una situación complicada y, en forma relativa, no podemos decir que el campo sea el sector que la esté pasando peor", afirmó Aracre esta mañana en diálogo con FM Urbana Play.





En ese marco, cuestionó la criticas por parte de dirigentes de la Mesa de Enlace a los planes de la ministra de Economía, Silvina Batakis, respecto al revalúo inmobiliario.

"Por más que a todos nos resulte antipático pagar impuestos, la verdad es que, en algunos casos, es bastante ridículo el valor sobre el cual se tributa. No me parece tan mal actualizar ese valor", aseveró Aracre, y evaluó que "tal vez hay otros impuestos más distorsivos que la actualización del valor inmobiliario en si".



No obstante, para el CEO de Syngenta existieron detonantes que generaron "un caldo de cultivo" para la protesta.



"Cuando se ve el punto de vista del productor con la carga impositiva, sobre todo de algunos cultivos; el desdoblamiento cambiario que sienten que los perjudica, la falta de gasoil y el paro de transporte; todo eso ha generado un caldo de cultivo como para que el productor quiera expresar su disconformidad", opinó Aracre respecto de la jornada de protesta y cese de comercialización de granos y hacienda que convocó para este miércoles la Mesa de Enlace.

LR