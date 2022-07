El Gobierno cuestionó el paro del campo: "Es político y por temas que ya están resueltos"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, cuestionó el paro de 24 horas convocado por sectores agropecuarios en reclamo por la presión impositiva y la falta de gasoil y afirmó que se trata de una medida que "no conduce a nada", a la vez que señaló que el Gobierno está abierto al diálogo.

"Con mucho respeto y humildad, no estamos de acuerdo con este paro. No conduce a nada. A través de las áreas correspondientes hemos privilegiado el diálogo para acercar posiciones. Tuvimos serias dificultades con la provisión del gasoil, hay una situación muy compleja en materia energética a nivel mundial, y felizmente esto se ha ido resolviendo", expresó el tucumano.

En diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, el ministro coordinador agregó: "De todos modos sabemos que el diálogo siempre está abierto. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantiene diálogo permanente. Las puertas del Gobierno están abierta de par en par para seguir en este camino y agregando valor a lo que produce el campo argentino y a incrementar la producción".

Previo a su ingreso a Casa de Gobierno, el dirigente peronista informó que la reunión de Gabinete que iba a realizarse este miércoles finalmente se concretará la semana que viene para que las carteras puedan instrumentar las nuevas medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis. Manzur pidió "prudencia y serenidad" para dejar trabajar a la flamante titular del Palacio de Hacienda.

Consultado sobre los cuestionamientos de las principales centrales sindicales del país, el tucumano sostuvo que se trata de críticas que "forman parte de visión" e indicó que el Gobierno debe "escucharlas y atenderlas". "Nuestra tarea en el Gobierno es velar por el bien común y cuidar a los sectores más vulnerables, y ese es el desafío", indicó.

Por último, previo a su encuentro con el titular de Educación, Jaime Perczyk, el jefe de Gabinete contó que trabajan en un fondo que busca prorrogar una hora de clase todos los días para poder recuperar contenidos perdidos en la pandemia. "Además, servirá para que las criaturas estén donde tienen que estar, en las escuelas. Esto aporta 38 días más de clases para todos, y si esa política se sostiene habremos aumentado un año más de clase", concluyó.

"Es un paro político sin sentido”

Por su parte, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti calificó la medida de fuerza como “un paro político de las patronales que no tiene ningún motivo”. En ese sentido, señaló que había temas como la falta de gasoil que en un momento podían ser una discusión pero ahora "el reclamo está solucionado".

"Sostener un paro por un reclamo ya solucionado... Son decisiones políticas que toman las entidades. Esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días”, lanzó la vocera de Alberto Fernández en declaraciones a radio AM530.

Además, Cerruti consideró que los ”sectores concentrados” presionan constantemente “para conseguir una devaluación, cosa que ya dijo la ministra de Economía (Silvina Batakis) y el Presidente que no va a suceder”. Y expresó que el día que Batakis fue designada hubo "una serie de intentos de golpes de mercado", a los cuales calificó de "feroces" y que tenían la intención de "forzar una devaluación que finalmente no ocurrió".

Por último, la funcionaria nacional dijo que la situación de Argentina "es de mucho privilegio en esta situación". “En Alemania están las rutas cortadas porque no hay fertilizantes ni gasoil. No es el caso de Argentina. En Europa, creen que en invierno no van a tener gas en las casas. "Nosotros sufrimos el problema de la inflación y de la falta de dólares, pero tenemos crecimiento y creación de empleo”, agregó.

“Hay que discutir en el Congreso la renta inesperada, se está tomando en todo el mundo y es un proyecto prioritario. En el momento en que hay un panorama de hambruna mundial, haya sectores que quieran llevarse toda la renta que puedan por la guerra. Esto no puede ser”, sentenció.