Ganancias y Bienes Personales: entre la pulseada política y el equilibrio fiscal

El oficialismo de la Cámara de Diputados se encamina a buscar un acuerdo con los bloques dialoguistas entre mañana 18 de junio y el miércoles para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley de Paquete Fiscal.

Sin dudas, haber dejado afuera Ganancias tendría un fuerte impacto significativo en las arcas del Estado nacional y las provincias. E incluso muchos tributaristas no logran comprender por qué los Senadores no acompañaron la restitución de la 4° Categoría en tanto les supondría fondos frescos a las provincias.

Paquete fiscal: el Senado rechazó los cambios en Ganancias y Bienes Personales

La restitución de Ganancias permitiría recaudar un 0,5% mas del PBI, un paso clave para sostener el ancla fiscal del gobierno. Además, la reducción de Bienes Personales es vista como "fundamental" para incentivar las inversiones extranjeras. Aunque no es por lo único que el gobierno insiste en aprobarlo. El tributarista Alberto Mastandrea, socio de Impuestos en BDO Argentina, resaltó en declaraciones radiales por "El Lunes puede Esperar", en FM Milenium, que si no cambian las alícuotas no tendría razón de ser los cambios impulsados en el blanqueo.

En relación a no haber votado a favor de Ganancias, Mastandrea también fue crítico. "La verdad es que, uno desde la lógica no entiende por qué quedó afuera, porque en definitiva se está comprometiendo la recaudación de las distintas provincias, de manera que los senadores debieron, teóricamente, haber apoyado esta iniciativa", señaló.

Y agregó que, de lo contrario, "si la norma queda tal como rige hoy, sin introducirle este proyecto que se está intentando convertir en ley, realmente quedan muchos trabajadores fuera del impuesto, aún percibiendo salarios muy significativos. Pensemos que hoy los salarios que no están contribuyendo con Ganancias son los que tienen una remuneración bruta de 2.300.000 pesos mensuales. A partir de julio, si no se modificara, es decir, si este proyecto no avanzara, este piso se eleva a 3.500.000 pesos, que es un monto significativo", puntualizó.

Bienes Personales y por qué complica que no se apruebe la modificación

De acuerdo a la mirada del especialista en impuestos, "si no modifican Bienes Personales no será exitoso el blanqueo".

"Esto es lo que pasó -justamente- con el blanqueo que se lanzó en el gobierno de (Mauricio) Macri. Muchos ingresaron bajo la promesa de que se les iban a bajar los impuestos patrimoniales y después quedaron atrapados por el sistema", rememoró Mastandrea. "Y el recuerdo está muy vivo. Entonces es muy difícil pensar que este blanqueo pueda ser exitoso sin reducir las alícuotas de bienes personales, porque por un lado me perdonan el pasado, pero por el otro lo voy a pagar en impuestos", indicó.

Respecto a las modificaciones que se sugerían en Bienes Personales, Mastandrea explicó que se intentaba alentar, primero, que los residentes argentinos que perdieron la residencia producto de la presión fiscal de los últimos años, retornaran al país con un impuesto mucho más razonable que el que existe hoy".

Según detalló el especialista, las alícuotas máximas de este tributo a nivel local no tiene precedentes mundiales.

"En Argentina, la alícuota máxima para los bienes que están en el exterior es el 2,25% y para los bienes del país el 1,75%. Esta reforma lo que hacía eran dos cosas: aumentaba el mínimo no imponible, es decir, el monto a partir del cual uno paga impuestos sobre los bienes personales, que se fijaba en 100 millones de pesos, (100 mil dólares), que es algo razonable; por otro lado, bajaba estas alícuotas que son inusitadas para el contexto internacional en tanto ningún país tiene alícuotas tan altas", señaló.

En la mirada de Mastandrea, "grabar principalmente los grandes patrimonios, que son los que se refugian rápidamente en jurisdicciones más amigables, es básicamente estar expulsando a quiénes de alguna manera motorizan la economía y tampoco es razonable", justificó.

¿Qué puede pasar en Diputados con Ganancias y Bienes Personales?

El oficialismo en la Cámara de Diputados podrá revertir con mayoría simple la anulación de los títulos sobre Ganancias y Bienes Personales, pero no podrá modificar los cambios introducidos en el Blanqueo de Capitales ya que se aprobaron por unanimidad, con lo cual esas reformas ya quedaron firmes.

El Gobierno aspira a convertir en ley el próximo jueves 27 o en su defecto en la primera semana de julio los proyectos de ley Bases y de Medidas Fiscales y Paliativas que, así, se convertirán en las primeras iniciativas que logrará aprobar el Poder Ejecutivo en sus primeros seis meses del Gobierno.

Mañana también el Senado tiene que enviar los proyectos aprobados a la Cámara de Diputados, que deberán ser tratados en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales para para determinar si avalan o rechazan los cambios introducidos por los senadores.

Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales: que pasará tras las modificaciones del paquete fiscal en el Senado

Se estima que las conversaciones buscarán enhebrar un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para tener una mayoría superior a 129 votos, para insistir con los textos aprobados por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 29 y 30 de abril.

Diputados había aprobado las reformas en el Impuesto a las Ganancias en esa sesión con 132 votos y, en el caso de Bienes Personales, con 142 votos.

Argentina vs Chile: ¿Quién paga más impuesto a las Ganancias?

Un informe reciente de IDESA muestra que Argentina paga mucho menos Impuesto a las Ganancias que Chile.

según datos de la OECD y del Ministerio de Economía ajustados con datos de la OPC del Congreso se observa que:

Los países de la OECD , que son en su mayoría los socialmente más avanzados, recaudan con el impuesto a los ingresos personales el 8,3% del PBI.

, que son en su mayoría los socialmente más avanzados, recaudan con el impuesto a los ingresos personales el del PBI. En Chile , un país de muy baja presión impositiva y distribución del ingreso bastante regresiva, el impuesto a los ingresos personales recauda 2,4% del PBI.

, un país de muy baja presión impositiva y distribución del ingreso bastante regresiva, el impuesto a los ingresos personales recauda del PBI. En Argentina, luego de los cambios introducidos el año pasado, se estima que la recaudación del impuesto a los ingresos personales llegaría apenas el 1,3% del PBI.

Según explican desde Idesa, los datos anteriores revelan que "en los países socialmente más avanzados el impuesto a los ingresos personales es un pilar fundamental dentro de sus sistemas tributarios. Es lo que permite evitar impuestos más regresivos y distorsivos como los que prevalecen en la Argentina".

Además, agregaron que, incluso en Chile, un país que se destaca por la baja presión impositiva y el limitado Estado de bienestar, recauda casi el doble que Argentina con el impuesto a los ingresos personales. "El argumento de favorecer a los trabajadores para rechazar el impuesto a los ingresos personales es extremadamente hipócrita", señalaron desde el Instituto cordobés.

