El oficialismo va por una ajustada media sanción de una ley Bases menos conflictiva

Después del fallido tratamiento estival de la primera versión de la ley Bases, el oficialismo no quiere volver a equivocarse y por eso intenta construir a paso firme las condiciones para que entre lunes y martes finalmente se concrete la media sanción en Diputados para dar espacio luego a la aprobación definitiva en el Senado.

“Serían 135, 140 votos”, estimó este viernes el ministro del Interior Guillermo Francos, haciendo cuentas una y otra vez sobre lo que podría marcar el tablero. Si se concreta su anticipo, será un número inferior al que se logró en la sesión del 2 febrero pasado, donde alcanzaron 144 votos en general.

Este número tentativo explica en parte el accionar que mostró La Libertad Avanza durante el plenario de comisiones del pasado jueves, donde no hubo ninguna figura de peso que se dedicara a defender el renovado proyecto e incluso, con la excusa de la falta de tiempo, bajaron la lista de oradores anotados del oficialismo para dejar hablar a la oposición y poder cumplir con los tiempos que se habían planteado en la hoja de ruta inicial. “Esperábamos que algún diputado del bloque oficialista nos cuente por qué el proyecto es bueno para el país”, comentaron desde Unión por la Patria con cierta ironía, pero también con sorpresa por la actitud libertaria.

No obstante, la estrategia de LLA en la Cámara Baja responde a la línea bajada hace ya semanas desde el Ejecutivo de no profundizar en temas conflictivos que puedan volver a hacer trastabillar la ley en su conjunto, no enfrentarse de manera directa con grandes empresas, tal como sucedió con el ida y vuelta por los impuestos al tabaco, ni tampoco profundizar el conflicto con los sindicatos y apostar ahora por una reforma liviana, pero factible.

“Tiren la ley Bases, hagan lo que quieran”, fue el mensaje que lanzó el presidente Javier Milei en su discurso en la Fundación Libertad, envalentonado por algunos números macro de la economía, aunque sin terminar de reflejar el trabajo que estaba llevando su propio equipo en el Congreso para cumplir con la meta de la ley aprobada para el 25 de mayo, fecha fijada para el pacto con los gobernadores.

La nueva versión cuenta con 232 artículos, con el dato de la inclusión dentro de ese cuerpo de la reforma laboral que se fue construyendo con un texto inicial del radicalismo, pero que se fue nutriendo de aportes y también de numerosos recortes que dejó más conformes tanto al PRO como a Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, los dialoguistas que se pusieron al hombro buena parte de las negociaciones de último momento. En la misma jornada se tratará el proyecto de ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno que también obtuvo dictamen favorable el jueves y que fue una de las llaves para que los gobernadores brindaran el visto bueno para que sus legisladores aporten el voto.

“La ley de acuerdo fiscal, hace a recursos coparticipables que acerquen fondos a las provincias que están con dificultades presupuestarias. He hablado con muchos gobernadores y van a acompañar”, graficó Francos.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck es uno de los que se contabilizan dentro del sector que brinda su apoyo, precisamente por varias circunstancais como la continuidad del fondo fiduciario para garantizar las tarifas de gas en zonas frías y de la posibilidad de que las provincias sigan teniendo la potestad de las concesiones para la explotación de hidrocarburos. “No vamos a permitir que el centralismo porteño nos digan lo que tenemos que hacer”, dijo el patagónico.

Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, anticipó además que dentro de las cuentas que realizan en el oficialismo también se encuentran algunas abstenciones que teniendo el número suficiente para la aprobación tendrían un valor más simbólico que real porque igual se obtendría la media sanción.

El radicalismo es por ahora uno de los bloques con mayor disparidad en sus posturas internas, y eso quedó en evidencia cuando dos de sus legisladores, Fernando Carbajal y Pablo Juliano, no firmaron el dictamen de mayoría tal como lo hicieron otros catorce radicales que lo rubricaron en disidencia por varias cuestiones que dejarán planteadas en el recinto. Dentro de la bancada de Rodrigo de Loredo también hubo diferencias por la postura impulsada por gobernadores como Carlos Sadir de Jujuy, referido al tema del tabaco que también puso en conflicto la unidad a la hora de la firma del despacho de mayoría.

En concreto, ya fue convocada la sesión para el lunes a partir de las 12 con una perspectiva de continuar el debate hasta el día siguiente y poder resolver el asunto antes del feriado del 1º de mayo.

En la reunión de Labor Parlamentaria se terminará de definir cuál será la dinámica de la sesión, sobre todo por la modalidad que se tomará con la votación en particular, artículo por artículo, que fue la que detonó el conflicto hace ya casi tres meses.

Intento de UxP contra el DNU 70/23

En una jugada que sorprendió por los tiempos más que por el contenido, Unión por la Patria realizó un pedido de sesión especial para llevar al recinto de Diputados el DNU 70/2023 e intentar avanzar con su rechazo definitivo.

La solicitud, con 89 firmas sobre un total de 99 legisladores que integran el bloque de Germán Martínez, es para el martes a las 11, un horario que de acuerdo a los planes del oficialismo debería estar desarrollándose aún la sesión para el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal.

“Habida cuenta que el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en fecha de 5 de enero de 2024 envió el DNU 70/2023 al Congreso y en razón de haber transcurrido el plazo legal, corresponde que ambas Cámaras del Congreso se aboquen a su expreso e inmediato tratamiento”, señalan en el pedido los legisladores opositores.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei a solo diez días del inicio de su gestión, fue rechazado por el Senado, en una maniobra similar realizada por los referentes de Unión por la Patria y ahora señalan que ya pasó el tiempo reglamentario para expedirse sobre el asunto en Diputados. Ante esta situación, aclaran además que no es necesario contar con dictamen de comisión y que directamente se puede discutir en el pleno.

La duda surgió ante la colisión entre las dos sesiones y las suspicacias que aparecieron sobre la posible intención de UxP de entorpecer la primera convocatoria para la ley Bases. Una de las alternativas podría ser que se haya agotado el debate antes de las 11, horario pedido por el kirchnerismo para la segunda sesión, y que ya se haya logrado votar. La otra posibilidad es que no se haya terminado la discusión y que se postergue el debate por el DNU, otra variante que también estaría dentro del reglamento y de las costumbres parlamentarias.