Gerry Rice, vocero del FMI, aseguró que siguen las negociaciones por un acuerdo con el país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa con las discusiones con la Argentina para alcanzar un nuevo acuerdo por la deuda que mantiene el país con el organismo multilateral, afirmó este jueves el vocero del Fondo, Gerry Rice.



Durante su primera conferencia de prensa en Washington luego del descanso del verano boreal, Rice sostuvo esta mañana que el FMI continúa trabajando con las autoridades argentinas, "en profundizar las discusiones técnicas para trabajar en un programa apoyado por el FMI".



"Estamos comprometidos" con la Argentina, afirmó Rice.



Las declaraciones de Rice son las primeras que emite el FMI luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se realizaron el último domingo en la Argentina.

También son las primeras declaraciones luego de que se conocieron los números del Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno al Congreso, donde se desprende que se alcanzaría un acuerdo con el FMI para no abonar los US$ 20.000 millones en vencimientos de corto plazo con el organismo, que estaban pautados en el viejo programa.



"Seguimos trabajando con las autoridades argentinas, para profundizar las discusiones técnicas para trabajar en un programa que contribuya a abordar los desequilibrios macroeconómicos de Argentina, frente a los desafíos que enfrentan", expresó Rice.



Sobre la presentación del Presupuesto 2022, Rice consideró "prematuro" comentar un proyecto enviado al Congreso sobre la medianoche del miércoles.

"Las discusiones continúan", dijo Rice, y señaló que "las discusiones técnicas están teniendo su curso y son muy cercanas", si bien no pudo confirmar algún dato de una próxima misión en pos de avanzar con las negociaciones.



Consultado sobre si avanza la discusión actual en el FMI sobre la revisión de los sobrecargos en las tasas de interés que pagan los países que piden préstamos que superan su cuota como el caso de la Argentina, Rice indicó que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, "se está moviendo en ese proceso", luego del reciente mandato del G20 en este sentido, y deslizó que a nivel informal en el directorio del FMI se discutirá este tema en breve.

Algunas opiniones sobre el acuerdo con el FMI

En las últimas horas fueron varios los economistas y analistas que salieron a mostrar sus posiciones frente al acuerdo con el Fondo Monetario.

Para Orlando Ferreres, firmar el acuerdo podría aportarle puntos importantísimo para el gobierno que necesita en estos momentos. "Si el gobierno acuerda con el FMI, podría recuperar parte de los votos",a seguró. Para el economista, "un acuerdo con el fondo puede significar un menor déficit fiscal antes de la elecciones. Eso podría ayudar mucho al gobierno a recuperar parte de los votos", dijo en un entrevista exclusiva para PERFIL.

Por su parte, Hernán Lacunza quien fuera ministro de Economia de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, dijo hoy en declaraciones radiales que "No firmar con el Fondo no es una opción", aunque destacó que según su mirada, tanto el organismo como el Gobierno cerrarán un convenio "light, superficial" que a la larga "no va a generar confianza" y en consecuencia los argentinos "la vamos a pasar muy mal".

