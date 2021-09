Cómo vivió Martín Guzmán su día más difícil en el Gobierno

“Fue un día de pura gestión”. Así definieron fuentes del Gobierno las últimas horas del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la jornada más caliente desde que dejó la Universidad de Columbia y asumió en el gabinete de Alberto Fernández.

En tan sólo 24 horas, envió el proyecto de Ley de Hidrocarburos y el del Presupuesto 2022 al Congreso, pronunció un discurso junto al presidente, en el que transmitió que el año que viene no habría pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), enfrentó las renuncias públicas de medio gabinete, y conversó, luego, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán condensó todo eso en un día laboral sumamente intenso, marcado por las tensiones fratricidas dentro del Frente de Todos.

“No hay ningún cambio en Economía. Seguimos gestionando”, informaron a PERFIL desde su entorno más cercano. Guzmán trabajó hasta última hora. Sobre el filo de la medianoche, envió al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto de 2022, tras ser rubricada por el presidente, por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y por el propio ministro.

Tras meses de trabajo, se hacía público un dato no menor: el Gobierno espera cerrar un acuerdo con el FMI antes de fin de año. La ley de leyes no contempla pagos al Fondo en 2022. En Economía advierten que no es sostenible macroeconómica ni políticamente pagar los 19.100 millones de dólares que vencen el próximo año.

Dentro de las previsiones del Presupuesto, se destacan una inflación anual de 33% y un dólar oficial a $ 131,10 para diciembre. Pero quizás los datos más interesantes para la dinámica interna del Frente de Todos son la reducción del déficit fiscal, que sería de 3,3%, y la de los subsidios a la energía, que representarían el 1,5% del Producto, en un esquema que incluiría segmentación de tarifas que aún no fueron especificadas.

A la tarde, cuando los medios de comunicación enfocaban en dúplex la Casa Rosada y la reunión de Sergio Massa con funcionarios del Frente Renovador, Guzmán recibió un mensaje en su teléfono de la vicepresidenta. Cristina desmentía haber pedido al presidente que lo desplazara del gabinete. “Jamás pedí la renuncia”, habría afirmado la ex presidenta.

Cuando la noche ya era cerrada, cerca de Guzmán buscaron “tranquilizar” ya no sólo a la economía, sino también al mercado y la sociedad. “Seguimos trabajando”, afirmaron. Atrás quedaba el día más duro desde que el ministro está al frente del timón de la economía argentina.

