Renuncias, crisis y conclaves: cronología del día más agitado del Frente de Todos

La presión para que el presidente Alberto Fernández modifique su gabinete tras la derrota electoral en las PASO del domingo 12 de septiembre llegó a instancias públicas este miércoles. El estallido dejó en evidencia la crisis institucional que vive el Gobierno y el Frente de Todos como alianza política.

Todo se precipitó pasado el mediodía con los anuncios de dimisiones, que comenzaron con la disponibilidad de Eduardo "Wado" de Pedro. Antes, habían anunciado la oferta de la renuncia de los gabinetes de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, y en Santa Cruz, gobernado por Alicia Kirchner.

Desde entonces, los acontecimientos se precipitaron y no dieron respiro a lo largo de toda la jornada hasta la medianoche. A continuación, la cronología de un día de crisis en el Gobierno nacional y en el Frente de Todos que aún no terminó.

12.00: Alberto Fernández y el apoyo a Martín Guzmán

En medio de las críticas en su contra por parte del kirchnerismo, el ministro de Economía Martín Guzmán participó con el presidente Alberto Fernández del acto de presentación del proyecto de Ley de Inversiones en Hidrocarburos, donde tuvo la posibilidad de defender su gestión. Incluso nombró a Cristina Kirchner y a Sergio Massa dejando entrever que no había problemas.

Guzmán y Fernández durante el acto que compartieron antes del estallido de la crisis.

13.55: "Wado" de Pedro pone a disposición del presidente su renuncia.

El ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro hizo circular, a través de sus encargados de prensa, la carta dirigida a Alberto Fernández. Ahí le expresó que “escuchando sus palabras del domingo por la noche donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”.

Cristina Kirchner y Martín Guzmán: la llamada que tranquilizó al ministro de Economía

14.30: Comienzan las renuncias de ministros del Gabinete nacionalñ

Después del ministro del Interior comenzaron a conocerse otras renuncias a disposición de Alberto Fernández, todas de ministros y funcionarios del kirchnerismo. Entre ellas estuvo la de Martín Soria, ministro de Justicia; Roberto Salvarezza, de Ciencia; Luana Volnovich, titular del PAMI; y Fernanda Raverta, de Anses.

15.45: Alberto Fernández se retira de Rosada

El presidente viajó hasta la localidad bonaerense de José C. Paz, donde se reunió con el intendente Mario Ishii.

Hoy recibí en el @MuniJoseCPaz al presidente @alferdez, con quién recorrimos el distrito y dialogamos sobre la actualidad. Siempre es grato contar con su presencia en el municipio y continuar trabajando codo a codo. pic.twitter.com/qenfmMGKRZ — Mario Ishii (@ishiiargentina) September 15, 2021

16.00: Siguen las renuncias de funcionarios

Con el pasar de las horas, a la ola de presentaciones de renuncia iniciales se sumaron el ministro de Cultura Tristán Bauer; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; el titular de Acumar, Martín Sabbatella; la presidenta del Inadi, Victoria Donda; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

16.09: El kirchnerismo filtra que Massa reemplazará a Cafiero

El nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa comienza a circular por los medios como el reemplazante de otro cuestionado: Santiago Cafiero. El titular de la Cámara Baja había convocado de urgencia a los funcionarios que responden al Frente Renovador para las 17.30.

Y Cristina le dijo: "Tu ciclo está terminado"

16.30: Massa se va de sus oficinas rumbo a la Cámara de Diputados.

El tigrense mantuvo una reunión con Máximo Kirchner, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos y comenzó a posicionarse como un factor estratégico en medio de la crisis de la coalición por su rol de “intermediario”.

16.49: Reingresa Alberto a Casa Rosada

El presidente vuelve a la Casa Rosada después de su visita a José C. Paz y convoca a sus principales ministros y funcionarios de confianza como el titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Sabrina Frederic; de Producción, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el canciller Felipe Solá y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

Tras la reunión con Ishii, Alberto volvió a Casa Rosada.

17.05: Aníbal Fernández llega a la Casa Rosada

El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández llegó y sorprendió a todos los que estaban en la Casa de Gobierno. Rápidamente se viralizó por las redes un video en el que se lo ve entrando a la zona del despacho del presidente con un saludo a los periodistas acreditados. Los rumores de ingreso al gobierno comienzan.

18.20: Se retira Aníbal Fernández y descarta sumarse al Gabinete

Después de reunirse con Alberto, el actual titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio dijo que no se sumará al gobierno. “El presidente no me ofreció nada (…) No hay ninguna crisis política”, sostuvo Aníbal Fernández. Y tildó de “un muy buen gesto político” la presentación de las renuncias.

Jorge Asís: "El desencanto de Cristina con Guzmán tiene mucho que ver con el fracaso electoral"

18.30: comienzan las primeras voces de apoyo al Presidente

La primera ministra en hacerlo fue la de Seguridad, Sabina Frederic a través de Twitter. “Todo mi apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos”, puso la funcionaria. Con el pasar de los minutos se suman algunos intendentes bonaerenses, la CGT, el Movimiento Evita, que anuncia una marcha para hoy, entre otros.

19:00: Se suman gobernadores.

Los mandatarios de San Juan, Sergio Uñac; de Tucumán, Juan Manzur; de Neuquén, Omar Gutierrez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella llaman al presidente para manifestarle su apoyo. Lo comienzan a expresar en sus redes sociales.

Solo con mayor unidad recuperaremos la confianza popular en el peronismo.



Solo con mayor unidad fortaleceremos el @FrentedeTodos y la gobernabilidad de nuestro Presidente @alferdez — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 16, 2021

19.30: Massa filtra que no entra al Gabinete y se despega

Se cae el rumor de que Sergio Massa dejará la cámara de Diputados para reemplazar a Cafiero en la Jefatura de Gabinete. Se retira del Congreso y vuelve a reunirse en las oficinas del Frente Renovador para desmarcarse.

20.40: Cristina Kirchner deja el Senado

La vicepresidenta sale rumbo a su casa de Recoleta. Desde un rato antes se filtró que CFK había llamado a Martín Guzmán para aclararle que no había pedido su renuncia, a modo de calmar las aguas. Quedaron en juntarse a hablar en corto plazo.

Presupuesto 2022: Guzmán prevé una inflación del 33% y un crecimiento del 4%

21.38: Alberto deja Rosada en helicóptero

Lejos de los rumores de un posible mensaje público del presidente para llevar tranquilidad a la sociedad, Alberto salió de su despacho y se transportó hasta la Residencia de Olivos. Si bien es el medio de transporte usual para todos los presidentes en las últimas dos décadas, las redes sociales se llenaron de comentarios irónicos por su viaje en helicóptero.

22.18: Massa deja sus oficinas.

El presidente de la Cámara de Diputados salió luego de varias horas de tratativas buscando una resolución a los conflictos. La sede del Frente Renovador de la Avenida del Libertador fue uno de los lugares en los que se montaron los móviles de televisión y los periodistas. Fuerte protagonismo en la jornada.

Jueves 16/09/21, 10:00. Marcha del Movimiento Evita

Los militantes de ese y otros movimientos sociales comenzaron a llegar a la avenida 9 de Julio para participar de la convocatoria en apoyo al presidente Alberto Fernández y la "unidad" del Frente de Todos. Sin embargo, poco antes del mediodía surgió el rumor de que el mandatario había pedido que se suspenda y aunque la orden ya bajó a las bases, todavía no hubo confirmación por parte de referentes como Emilio Pérsico o Fernando "Chino" Navarro.

11.18: Alberto y Uñac en Olivos.

El presidente recibió en su despacho de la Quinta Presidencial al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que fue uno de los primeros que ayer le manifestó su apoyo públicamente. Todavíao hubo difusión oficial del cónclave.

AS/RI/ff