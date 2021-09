Anibal Fernández, tras la reunión con Alberto Fernández: "No me ofreció ningún cargo"

Aníbal Fernández salió de Casa Rosada este miércoles 15 de septiembre tras una hora de reunión con el presidente Alberto Fernández, en una jornada de tensión por las renuncias que varios ministros de su Gabinete pusieron a su disposición, a pocos días de los resultados de las PASO 2021.

“El presidente no me ofreció ningún cargo, hablamos de política”, aseguró el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y ex jefe de Gabinete del kirchnerismo al salir de Balcarce 50.

Desde que se vio su entrada a la Casa de Gobierno, se especulaba con la posibilidad de que el ex funcionario se integrara al Gabinete, algo que el ex funcionario negó a la salida de la casa de gobierno.

El presidente volvió a la Casa Rosada en la tarde de hoy para reunirse con parte de su Gabinete y con Aníbal Fernández.

Alberto Fernández se reunió con sus ministros más cercanos y Aníbal Fernández

“Hay que seguir insistiendo en una discusión inteligente respecto de lo sucedido y prestar atención”, aseguró el interventor de YCRT y desestimó que se trate de una “crisis política”. “No hay ningún quiebre”, recalcó.

Sobre las renuncias de siete de los ministros que integran el gabinete del Frente de Todos, en su mayoría vinculados de manera más cercana a la vicepresidenta Cristina Krichner, Aníbal Fernánez consideró que el Presidente “necesita de esas renuncias para eventualmente disponer” algún cambio. “Es un muy buen gesto político”, analizó.

En ese sentido, opinó que "los cambios los tiene que hacer el presidente”. Y agregó: “Yo los haría antes de las elecciones".

Esta tarde, el jefe de Estado se reunió con los ministros más ligados al "albertismo", que formalmente no pusieron a disposición por escrito su renuncia. Se trata del ministro de Economía Martín Guzmán, la viceministra Cecilia Todesca, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el ministro de producción Matías Kulfas, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Además, se sumaron a la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Todo mi apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos.



El @FrenteDeTodos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad. — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 15, 2021

Moroni y Frederic fueron dos de los funcionarios que salieron a respaldar públicamente all jefe de Estado durante la jornada: "Mi total e incondicional apoyo al presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019", dijo el titular de Trabajo, algo similar a la publicación de la ministra de Seguridad.

"El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad", sumó Frederic.

