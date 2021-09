Juan Grabois cuestionó la "internita cobarde" del Frente de Todos y criticó la marcha en apoyo a Alberto Fernández

El dirigente del Frente de Todos, Juan Grabois, ratificó su postura a favor de una renovación en el gabinete del presidente Alberto Fernández y se mostró disconforme con la movilización convocada por movimientos sociales en la tarde del jueves 16 de septiembre. La marcha tiene como objetivo manifestar apoyo al jefe de estado, luego de la crisis institucional que supuso la renuncia en bloque funcionarios.

Sobre la idea de respaldar al presidente frente al avance del kirchnerismo, Grabois dijo que "eso es una estupidez, es tomarle el pelo a la gente y es cobarde usar a la gente por una internita de la política", en declaraciones al programa Fuego Amigo, de Canal 9.

"¡Fuerza Alberto!": organizaciones sociales convocaron a una marcha en apoyo al presidente

Desde las 15 horas, el Movimiento Evita, que tiene como líder al dirigente Emilio Pérsico, tiene previsto manifestarse en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con la consigna “¡Fuerza Alberto!”. Grabois se mostró en desacuerdo con esa postura y ratificó el pedido de cambios en la gestión.

Kulfas y Cafiero, apuntados por Grabois

“Creo que el gabinete funciona mal y evidentemente esto lo demuestra porque no hay ni una jefatura clara, ni una coordinación”, señaló el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien apuntó directamente al ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas, y se mostró en desacuerdo pero más indulgente con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

“Estamos tratando de ayudar a Alberto, los que no lo están ayudando son los que no aceptan su responsabilidad y no ponen su renuncia a disposición del Presidente. Para darte un nombre: Kulfas”, expresó sin vueltas.

Antes, había publicado en su cuenta de Twitter que “los Kulfas de la vida que le hacen daño al país; no cuidan al presidente ni a la institucionalidad sino sus cargos y privilegios”. Grabois ve en el funcionario una relación “con formadores de precios” a la que cuestiona.

“A Santiago lo quiero mucho pero no es jefe, no coordina los ministerios, no tiene un rol de jefatura en los ministerios”, lanzó sobre Cafiero.

Qué dijo Alberto Fernández tras la renuncia de sus ministros

“El problema central que hay en la Argentina es que la herramienta de política económica no se está utilizando para frenar el precio de los alimentos porque en el área de producción generaron un vínculo casi de amistad con los formadores de precios que lo veo muy dañino”, criticó Grabois.

El dirigente social aclaró no ser “cristinista”, pero insistió en que el gobierno va en dirección equivocada. “Creemos que no le va a ir bien con una política de ajuste fiscal, con una política de comprometer el desarrollo humano de nuestro país a los deseos del Fondo Monetario Internacional”, señaló.