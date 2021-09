Hernán Lacunza anticipó un acuerdo light con el FMI: "No firmar con el Fondo no es una opción"

El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió que "no es una opción" evitar que la Argentina firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, consideró que tanto el organismo como el Gobierno cerrarán un convenio "light, superficial" que a la larga "no va a generar confianza" y en consecuencia los argentinos "la vamos a pasar muy mal".

Lacunza aseguró que "la oposición va a ser cooperativa" ante la crisis desatada por la presentación de renuncias por parte de varios funcionarios al presidente Alberto Fernández. Pero aclaró que eso se dará siempre y cuando el Gobierno presente "un programa serio", requisito que consideró indispensable "con o sin Fondo".

"No firmar con el Fondo no es una opción", sentenció Hernán Lacunza este jueves 16 de septiembre en diálogo con Luis Majul en Esta mañana (Radio Rivadavia). Así se refirió el economista a las diferencias dentro de los sectores de la coalición de Gobierno sobre la conveniencia de acordar con el organismo multilateral de crédito.

El ex ministro de Economía de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal advirtió que "el año que viene, las necesidades (de financiamiento) del sector público serán de 10 puntos del PBI" y de ese total "cinco son con el Fondo".

"El Gobierno lo sabe, pero la duda no es si va a haber o no acuerdo sino qué tipo de acuerdo va a haber, de qué calidad, qué profundidad", planteó el economista. En una analogía con un partido de fútbol, indicó que en situaciones como la presente "uno no se fija tanto en hacer goles sino en evitar que le hagan goles en el arco propio, para minimizar pérdidas".

Entre esos recaudos, Lacunza priorizó dos: "El ahorro de los argentinos y los ingresos, es decir que no se disparen ni la inflación ni el dólar, porque en ese caso las primeras víctimas serán los más pobres".

El economista sostuvo que se cerrará un acuerdo con el FMI porque "ningún gobierno se suicida irracionalmente", pero reconoció que temía por "un riesgo adicional", ya que "ni el Fondo tiene muchos incentivos para negociar ni veo en el Gobierno la voluntad de hacer grandes reformas".

En consecuencia, Lacunza previó que habrá "un acuerdo light, superficial, que podrá sonar como música para los oídos del Gobierno, pero no va a generar confianza hacia el futuro". Si eso ocurre, alertó, "no se revertirá el flujo (negativo) de divisas y la vamos a pasar muy mal".

Respecto de la postura de la dirigencia de Juntos por el Cambio, manifestó que "la oposición va a acompañar las iniciativas de carácter institucional, con la voluntad de cooperación que la sociedad le exige, pero con los límites necesarios para advertir, si es necesario, ‘por acá, no’".

"La oposición no gobierna ni cogobierna, va a ser cooperativa en tanto y en cuanto haya un programa serio por detrás, eso lo necesitamos con o sin Fondo", remarcó, además de advertir que el Gobierno "no puede exigirle cheques en blanco".

Por último, insistió en definiciones al Gobierno porque "la incertidumbre siempre es mala" y "todo el sector privado necesita saber hacia dónde vamos, si el camino está asfaltado o lleno de piedras".

LR / NA