Sandleris cree que siguiendo sus propuestas el país crecerá y bajará la inflación

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, presentó este viernes Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al mes de septiembre. El titular de la entidad explicó que, si bien se suele hacer esta conferencia luego de que se publiquen los datos de inflación, en este caso hubo un adelantamiento de una semana, dado que él debe viajar a Washington para verse las caras con el Fondo Monetario Internacional.

A lo largo de la hora y pico que duró la presentación, Sandleris se focalizó en reiterar que si se sostienen algunas políticas económicas Argentina podrá salir de sus crisis recurrentes: "Necesitamos que exista un consenso básico acerca de la continuidad de ciertas políticas consistentes y prudentes acerca del manejo de lo monetario y lo cambiario".

En ese sentido, el banquero central destacó que "lo que hicieron los países del mundo para crecer sostenidamente y bajar la inflación" se asienta en tres pilares: no gastar sistemáticamente más de lo que se recauda, mantener una política monetaria consistente -con tasa de interés real positiva- y aumentar la productividad de la economía e integrarse al mundo.

Destacó los casos de Brasil, Chile y Uruguay, donde hubo cambios de color político, pero se sostuvo el consenso mencionado. En cuanto a su gestión, destacó que en la gran mayoría de los meses en los que presidió el Central los ahorristas obtuvieron una tasa de interés real positiva.

Por otra parte, destacó que en los últimos días "el goteo de reservas está parando", en relación a lo que sucedió en las semanas posteriores a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. "Esto asegura que contemos con las reservas suficientes para poder continuar implementando esta política monetaria prudente".

Añadió, en tanto, que a partir de octubre se empezaría a observar una desaceleración en la inflación.

Donde sí hizo autocrítica es al mencionar que, más allá de la depreciación cambiaria que generaron las PASO, "nuestra economía no era lo suficientemente fuerte para manejar de manera adecuada esta incertidumbre que estamos viviendo". También admitió: "Un reperfilamiento y un control de cambios no son las medidas deseadas por un gobierno".

Al cerrar su presentación, el titular de la autoridad monetaria reafirmó su línea conceptual: "Creo que están dadas las condiciones para que si logramos construir estos consensos básicos nuestra economía podrá dejar atrás estas situaciones recurrentes de inestabilidad, crisis, bajo crecimiento, alta inflación y dificultades para hacer que la gente viva mejor.

Leliq. En cuanto a las críticas a la políticas vinculadas a las Letras de Liquidez, Sandleris realizó una comparativa respecto del instrumento que las antecedió: "Cuando se inició este gobierno había más dinero del que la gente demandaba. Eso primero fue absorbido por Lebacs. Y se generaron algunos problemas en términos de riesgo, porque estaban en manos de todos los ahorristas: personas, no residentes, empresas". Al respecto, el funcionario mencionó que con aquellas letras "había riesgo de que no hubiera renovación de deuda".

"Hemos vuelto a canalizar el ahorro a través del sistema financiero, con lo cual, a medida que vayamos recuperando la confianza en nuestra moneda y se vaya recuperando la demanda de dinero eso va a ir permitiendo que el stock de Leliq vaya reduciéndose o siendo reemplazado por crédito", confió.

