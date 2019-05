Guillermo Nielsen: "Me encantaría ser ministro de Economía pero la realidad pinta muy brava"

Guillermo Nielsen habló sobre la situación económica de Argentina y no descartó la posibilidad de volver a la función pública si la mano de la fórmula Fernández-Fernández —a la que consideró "clave para enderezar el país"— triunfa en las elecciones 2019.

El exsecretario de Finanzas durante la gestión de Néstor Kirchner comenzó a circular como posible titular del palacio de Hacienda de un eventual nuevo gobierno kirchnerista. La versión creció luego de que Alberto Fernández se incorporara a la fórmula presidencial y de que Axel Kicillof aparezca como probable candidato a gobernador bonaerense. El propio Fernández lo elogió días atrás: “Guillermo fue el verdadero negociador nuestro para salir del default, conoce el conflicto de la deuda como nadie, es una locura que no lo consulte teniendo el problema que tenemos en la Argentina”, dijo sobre Nielsen en diálogo con Radio Continental.

Frente a esas declaraciones, el economista, no desestimó la posibilidad de ser parte del eventual gabinete K. “Por supuesto que me gustaría ser Ministro de Economía, pero no es soplar y hacer botellas. Ser exitoso tiene sus dificultades y la realidad pinta muy brava. Todavía no lo hablamos con Alberto. Tenemos una amistad de muchos años”, aclaró Nielsen en diálogo con el periodista Nelson Castro.

Qué fue lo mejor y lo peor de la economía en los tres años de Macri

Nielsen aclaró que es necesario concentrarse en la “dimensión política”: “Hay que ganar la elección y hacerlo en primera vuelta. La economía puede esperar porque no estamos gestionando, estamos mirando esto con muchísima preocupación”, sostuvo, y agregó que hicieron muchas sugerencias al Gobierno, “pero nunca las tomó y de la mayoría no tuvimos ni un ‘gracias’”.

El exintegrante del equipo económico de Roberto Lavagna explicó cómo influye la fórmula Fernández-Fernández en los inversores, y dijo que hay “un aluvión de consultas de inversores internacionales para entender qué es lo que está en juego”. Según dijo, los fondos de inversión el año pasado perdieron muchísima plata en Argentina y hoy están viendo una posibilidad de recuperación con un nuevo liderazgo político.

“El Gobierno se la pasó fogoneando el temor en los mercados diciendo que va a volver Cristina Fernández, que va a volver el cepo. Eso se ha ido disipando. El cambio de fórmula hace que los inversores vengan a escuchar”, opinó.

Es la última oportunidad que tenemos para enderezar a este país, consideró Nielsen

Nielsen sostuvo además que la candidatura del exjefe de Gabinete es adecuada para el momento que está transitando el país. “Alberto Fernández es un hombre que sabe tejer puentes de diálogo con todos los sectores de la sociedad y tiene un conocimiento de cómo se maneja el sector público, sabe manejar la botonera del aparato del Estado y del Poder en la Argentina. Eso vale muchísimo y hace que los inversores vengan abiertos a escuchar”, manifestó.

En esa línea, consideró que para varias generaciones la candidatura de Alberto Fernández “es clave”. “Es la última oportunidad que tenemos para enderezar a este país, eso se hace dándole prioridad a las políticas de estado. Ahí es donde le veo gran muñeca a él. El enfoque que tiene Alberto es absolutamente productivista, y acá hay que poner a trabajar el país y generar empleo”, concluyó Nielsen.

A.G./F.F.