El presidente de la compañía petrolera estatal YPF, Horacio Marín, adelantó este martes 13 de agosto que “el primer proyecto RIGI de la Argentina va a ser el oleoducto Vaca Muerta Sur” y proyectó que se trata de una inversión de 2500 millones de dólares.

Para el titular de la petrolera estatal, “este proyecto va a terminar con el cuello de botella actual en el transporte de petróleo desde Vaca Muerta”.

Javier Milei visitó Vaca Muerta e YPF y se reunió con empresarios

En declaraciones a Radio La Red, Marín aseguró que el proyecto “lo vamos a realizar con toda la industria y estamos en conversaciones con una empresa muy importante del midstream (transporte) de Estados Unidos”.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur que está en desarrollo por parte de YPF sumaría una nueva capacidad de transporte de petróleo no convencional con salida a través del Golfo San Matías de Río Negro. En esa misma zona, a mediano y largo plazo se trabaja en el proyecto de GNL que finalmente se adjudicó a la provincia de Río Negro.

De acuerdo al plan de Marín, que asumió en diciembre la presidencia de la compañía bajo control estatal, el objetivo principal es lograr que el país exporte energía, principalmente petróleo y gas, por 30.000 millones de dólares anuales para el 2030.

Vaca Muerta: se puso en marcha la planta compresora que aumenta 50% el transporte de gas

Según explicó el titular de la petrolera en el programa Vilouta 910, el objetivo es llegar en el 2031 -según los cronogramas de la compañía-, a que la Argentina sea un exportador de energía de al menos 30.000 millones de dólares por año.

La semana pasada, el presidente Javier Milei visitó Vaca Muerta.

"Eso se basa en un pilar que es el desarrollo pleno de vaca muerta, en el cual YPF y todas las compañías que trabajamos en energía tenemos la mitad para petróleo y la otra mitad que es el proyecto de LNG, para exportar gas", detalló y agregó: "Si logramos este proyecto, Argentina puede llegar a ser el primer exportador mundial de LNG".

En la charla radial, Marín consideró que Vaca Muerta es un "excelente activo para el país". Se trata de las segundas reservas de gas convencional y tiene gran volumen de reservas de petróleo (...) que nos permiten claramente ser un (país) exportador. Si no logramos la exportación, se queda mucha riqueza en el suelo y nos perdemos una oportunidad única en la Argentina de poder exportar y mejorar", aseguró el empresario.

Vaca Muerta, la nueva soja

El potencial que supone Vaca Muerta ha sido puesto bajo análisis en reiteradas oportunidades. Durante la entrevista, Vilouta le consultó sobre la posibilidad real -con los números que proyecta la compañía- de que se convierta en "la nueva soja" de la Argentina, en relación al caudal exportador que podría generar.

"Estamos hablando de valores actuales del campo. Va a ser un motor muy importante, va a haber mucha actividad, mucho trabajo", aseguró Marín, aunque remarcó que la compañía explota un yacimiento no convencional que requiere fuertes inversiones. "Tiene que tener una inversión muy grande por año para mantener la producción. No es como en otros yacimientos, en otros países del mundo, que hacen pocos pozos y por decenas de años no tienen que hacer más inversiones", señaló.

La compañía petrolera detenta una importante imagen positiva que, según las últimas encuestas, la sitúan en 95% según detalló el CEO en la entrevista radial.

“La situación económica va a permitir que haya financiamiento externo y poder desarrollar estos proyectos. Somos optimistas con el futuro de la energía y de YPF", le aseguró Horacio Marín a Pablo Vilouta.

