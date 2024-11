Inflación y dólar: qué esperan las consultoras relevadas por el BCRA para los próximos meses

Las consultoras privadas que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron una inflación de 3% para octubre y 2,9% para noviembre. Al mismo tiempo, pronosticaron que el dólar cerrará este año a $1.021, en línea con la pauta devaluatoria fijada por la autoridad monetaria.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la suba del costo de vida será de 120% en 2024. De cumplirse, implicaría una reducción de 91,4 puntos porcentuales en relación con el cálculo de 211,4% que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para 2023.

En cuanto a la dinámica inflacionaria de cara a los próximos meses, los analistas observaron un leve rebote en diciembre (3,2%), seguido de un sendero declinante: 3% en enero, 2,8% en febrero, 2,8% en marzo y 2,6% en abril. De esta manera, la cifra se acercaría al crawling peg de 2% mensual pautado por el BCRA.

En simultaneo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Núcleo para octubre en 2,9% y para noviembre en 2,8%. Tras un leve ascenso en diciembre (3%), transitaría un camino descendiente: 2,9% en enero, 2,6% en febrero, 2,6% en marzo y 2,5% en abril.

Este indicador es seguido de cerca tanto por el equipo económico liderado por Luis Caputo como por los economistas privados ya que no contabiliza el efecto de los precios estacionales y los regulados. La medición core cristaliza un mejor panorama del escenario inflacionario a mediano plazo debido a que no cotempla la estacionalidad y las subas de servicios públicos.

Por otra parte, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ascendió a $1.001 por dólar para el promedio de noviembre de 2024, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2% de la paridad cambiaria. Es decir, alineado con la estrategia cambiaria del oficialismo.

Asimismo, los encuestados esperan que el oficial finalice el año a $1.021 con una variación interanual implícita en los pronósticos de 59%. Así, parte del mercado entiende que el Gobierno no padecerá sobresaltos cambiarios antes de fin de año.

Actividad económica, desocupación y cuentas fiscales

Al mismo tiempo, las consultoras anticiparon un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3,6% inferior al promedio de 2023. De acuerdo a las estimaciones privadas, la actividad económica comenzó a repuntar en el tercer trimestre del año, con una suba de 2% s.e. respecto a los tres meses previos. Para 2025, el REM vislumbró un crecimiento promedio de 3,6% interanual.

A la hora de predecir qué ocurrirá con la desocupación, se estimó en 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), igualando las previsiones del mes anterior. El conjunto de los encuestados espera una tasa de desempleo de 8% para el último trimestre de 2024.

"En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 77.864 millones y las importaciones (CIF) US$ 60.007 millones. El superávit comercial anual esperado se redujo en US$ 1.102 millones", informó el Banco Central.

Por último, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se posicionó en $9.014 miles de millones para este año. Ningún participante espera déficit primario para 2024 ni para 2025.

