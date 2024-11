El Centro de Almaceneros de Córdoba informó que la inflación del mes de octubre fue del 3,14%, el índice más bajo de los últimos 49 meses.

La entidad precisó que hay que retrotraerse hasta septiembre de 2020 – con una inflación de 3,12% - para encontrar un porcentaje inferior al del último mes.

Además el informe revela que la inflación interanual es del 226%, que la acumulada en lo que va del año es de 118% y que la inflación proyectada para todo 2024, es de 135%.

Canasta de alimentos

Respecto a la Canasta Básica Total, una familia de cuatro integrantes necesitó más de $ 1.213.090 para no caer bajo la línea de pobreza. En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, alcanzó $ 653.910.

Esta última registró durante octubre un aumento del 3,3% por lo que este rubro, por su alta incidencia o peso estadístico, fue "uno de los principales impulsores del porcentaje inflacionarios de este mes".





Preocupación por el hambre

Uno de los datos preocupantes del informe de Almaceneros es que el 58,3 % de los hogares no pudo acceder a todos los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

De los que si pudieron hacerlo, sólo el 25,5 % pudo hacerlo con recursos propios mientras que el 74,5 % restante dependió de ayudas del Estado tales como la AUH y la Tarjeta Alimentar.

El 11,1 % de los encuestados reveló que por falta de recursos algún integrante de su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día y el 19,7% manifestó que alguna vez durante octubre "su familia se quedó sin alimentos", detalló el informe.

El 30,5% de las familias encuestadas afirmaron que "algunos de sus integrantes, sintió hambre, pero por falta de recursos, no pudo saciar esa necesidad de ingerir alimentos" y el 49% que "algún o algunos miembros integrantes de su hogar dejaron de desayunar, almorzar, merendar o cenar".

Análisis e interpretación de los datos

"Los resultados sobre el consumo de alimentos, en relación al descenso de los niveles inflacionarios, revelan una tendencia positiva, mostrando una recuperación constante y sostenida desde mayo de 2024, después de haber alcanzado un mínimo histórico de -32% en abril del mismo año. Esta recuperación promedia un punto porcentual por mes, lo que sugiere un ritmo de crecimiento gradual pero estable", sostuvo el informe del Centro de Almaceneros.

Aunque luego aclaró: "Sin embargo, de mantenerse este ritmo, se estima que se demoraría 24 meses en recuperar los niveles de consumo de 2023. Esta perspectiva es preocupante para las familias, e insoportable desde muchos aspectos para el sector comercial minorista, que ha visto afectada su fuente de ingresos".

"Respecto a la incidencia que la desaceleración inflacionaria ha tenido sobre los indicadores sociales, los datos demuestran que no ha habido mejora de las condiciones sociales. Contrariamente a lo esperado, no solo no se han observado mejoras significativas, sino que algunos indicadores han experimentado un deterioro preocupante en los últimos doce meses. Otros, por su parte, se han estancado en un nivel crítico", interpretó la entidad en otra parte del documento.

"Esta tendencia es particularmente preocupante en cuanto a la seguridad alimentaria de las familias, ya que la estabilidad económica y el acceso a un recurso básico esencial, como es la alimentación, se ven comprometidos. La persistencia de estos indicadores en niveles precarios pone en riesgo la calidad de vida de miles de hogares", concluyó el Centro de Almaceneros.