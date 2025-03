Inversión extranjera directa: en tres meses se fueron casi US$ 1.700 millones

A pesar del ordenamiento de algunas variables macro y del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el sector privado aún no tiene confianza plena en el Gobierno. Y más los inversores extranjeros: la inversión extranjera directa (IED) tuvo un egreso neto de divisas por 1.050 millones de dólares en febrero y esa cifra asciende a casi 1.700 millones de dólares en los últimos tres meses, según se desprende del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). Es decir, en lugar de invertir se están yendo los capitales.

Solo en el segundo mes de año se fue más del triple de lo que ingresaron en todo el año, en 2024 las “inversiones directas de no residentes del sector privado no financiero”, tuvieron un resultado neto positivo de US$ 344 millones. “El dato negativo en este rubro dice que no solo no están ingresando dólares frescos a la economía vía IED, sino que además se están yendo. Esto es preocupante porque la inversión extranjera directa es una fuente clave de divisas estables y de largo plazo. En el actual contexto de restricciones cambiarias y caída de confianza en los mercados emergentes, esta dinámica refuerza las dificultades del Gobierno para sostener las reservas internacionales y recuperar el crecimiento económico”, sostuvo a PERFIL Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Por su parte, Carlos Bianco, economista y ministro de Gobierno del gobernador Axel Kicillof, se expresó en redes sociales al respecto: “En materia de inversiones productivas, son más los dólares que salen del país que los que ingresan”, remarcó Bianco, quien consideró como un “hito sin precedentes” tener tres meses consecutivos de resultado negativo en este ítem.

El dato genera una preocupación doble. Por un lado, se abre otra fuente de fuga de divisas que impactan en las raquíticas reservas del BCRA que esta semana perforaron el nivel de los US$ 26 mil millones, al ubicarse en nivel de US$ 25.775 millones, algo que no ocurría desde enero del año pasado. Así, las reservas internacionales brutas de la máxima autoridad monetaria retrocedieron US$ 5.931 millones desde el 2 de enero, situación que alarmó al mercado y al equipo económico que se ve acorralado en la urgencia de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la inyección de fondos frescos para robustecer las arcas del Central.

Por otro lado, denota que el sector privado aún no termina de confiar en el Gobierno de Javier Milei, a pesar del ordenamiento de algunas variables macro. Para que las inversiones comiencen a crecer, y sobre todo las extranjeras, la clave es el cepo, algo que el equipo económico pareciera no resignar en su esquema cambiario, y más cuando busca mantener a raya el tipo de cambio en medio de un año electoral, que también está seguido de cerca por los empresarios que prefieren esperar para ver si el oficialismo lograr revalidar su apoyo en las urnas y engrosar poder político en el Congreso.

Incluso, la puesta en marcha del RIGI todavía no logró ser un impulsor de las grandes inversiones. Hasta la fecha, aparecen presentados once proyectos por un monto estimado de inversión de US$12.566 millones a la espera de su aprobación y adhesión formal.

“Uno de los pilares en el accionar del Gobierno es incentivar la llegada de inversiones externas para favorecer la entrada de dólares y desarrollar áreas estratégicas. La falta de estabilidad macroeconómica, los sucesivos controles de capitales, la excesiva presión impositiva y la falta de reglas claras en el tiempo generaron un contexto adverso para la llegada de inversiones. En la actualidad, los niveles de inversión extranjera directa son extremadamente bajos para una economía del tamaño de Argentina (segundo PBI más grande de Sudamérica y tercero de Latinoamérica), que cuenta con una dotación especialmente elevada y diversa de recursos naturales”, subrayó Portfolio Personal de Inversiones en un informe.

“En un contexto de corto plazo (por factores locales y globales), en donde la apreciación del tipo de cambio real implicaría un déficit de cuenta corriente más abultado, potenciar la inversión extranjera directa ayudaría a compensar o neutralizar el balance cambiario”, agregó PPI en el documento.