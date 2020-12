Jorge Cherro: la medidas de protesta de las clínicas privadas fue por el "congelamiento de los aranceles"

Jorge Cherro, titular de ADECRA, dijo que la medida de protesta tomada este 28 de diciembre por las clínicas privadas fue “por el congelamiento de los aranceles".

Las clínicas privadas no atendieron a los pacientes, salvo urgencias o tratamientos oncológicos, entre las 10 y las 13 horas como medida de protesta por el congelamiento de los aranceles de las prestaciones.

Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), indicó que “es una medida que tiene como idea concientizar a la población y al mismo tiempo alertar al sector público, al Gobierno y los financiadores, los que contratan nuestros servicios: PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y las empresas de medicina prepaga”.

Desde el sector señalaron que a quienes tenían turnos entre esas horas se les reprogramó la visita al especialista o al estudio que debían hacerse para la semana que viene. No se descarta que estas medidas de protesta de repitan y que vayan in crescendo.

“Entendemos que es una medida que por un lado parece antipática, porque es tocarle un derecho a la gente, pero por otro lado es la forma que tiene el sector de alertar que si no se resuelve la problemática, vamos a estar mucho peor el año que viene donde deberemos seguir peleando contra este flagelo sanitario global”, reconoció Cherro.

A los costos habituales de las clínicas y sanatorios privados, se sumó los de la pandemia.

Y amplió: “Estamos alertando que durante el año 2020 tuvimos congelados durante todo el año nuestros aranceles. Tuvimos la ayuda del gobierno como la mayoría de los sectores a través de los ATP y algunos otros beneficios fiscales. Pero todo esto termina el 31 de diciembre. Los subsidios se terminan el 31 y nos encontramos con que el 1º de enero tenemos los aranceles congelados y por otro lado se termina la ayuda del gobierno”.

En declaraciones al programa Dato sobre Dato, de radio Milenium, el dirigente empresario alertó que, de no subir los aranceles que pagan los prestadores, “vamos a tener grandes dificultades de poder seguir adelante con un servicio normal. Como que mágicamente en el 31 de diciembre finaliza el año y la pandemia. Sabemos que no es así, sabemos que puede venir un rebrote y somos un servicio esencial y nos cuesta mucho visibilizar la situación de nuestro sector porque es un sector muy sensible y muy caro a la ciudadanía”.

Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien habló de la necesidad de un cambio en el sistema de salud, Cherro dijo: “Siete de cada 10 argentinos se atienden en nuestro sector. Entiendo que hay muchas cosas para mejorar, creo que el sector privado y público estuvo a la altura de las circunstancias para enfrentar el coronavirus. El sistema es perfectible como todas las cosas”.

Pero advirtió que hasta ahora él tiene “bastante poca información de lo que piensa nuestra vicepresidenta con respecto a cuáles son las modificaciones del sistema de salud. Estamos conscientes de que el sector privado es un sector muy importante en nuestro sistema y me imagino que nos llamarán a la mesa para negociar cualquier cosa que se tenga que modificar”.

Plan de vacunación por covid-19

Acerca del plan de vacunación por el covid-19, Cherro afirmó que el sector privado tiene la logística y que las primeras dosis serían “para vacunar a los empleados de cada una de las instituciones que representamos. A todo lo que tiene que ver con el equipo de salud, pero por ahora no tenemos ningún tipo de información oficial”.

“Entendemos que seremos los primeros en tener las vacunas para poder aplicarla a nuestros equipos de salud –señaló--, al mismo tiempo que los que trabajan en hospitales públicos. Estamos esperando que nos llamen y nos citen para hablar un poco de la logística y la distribución entre los distintos centros, entre los que entendemos que estarán los centros públicos y los privados también”.