José De Mendiguren: "A la oposición la cuelgan de los pulgares y no se les cae una idea"

“¿Usted escucha a la oposición hoy con alguna propuesta alternativa? Los cuelgan de los pulgares y no se les cae una idea”, afirma José Ignacio de Mediguren, conocido gremialista empresario y actualmente funcionario del actual Gobierno, como presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).

El funcionario recordó: “Yo fui primer ministro de la producción de la historia argentina que me convocó la política para hacernos cargo de la explosión de la Convertibilidad que no había quedado nada parado. (..) No podía haber panorama peor y sin embargo primero hubo un acuerdo político. El radicalismo vio la preocupación y el señor (Ricardo) Alfonsin y el señor (Eduardo) Duhalde se sentaron en una mesa ante la gravedad de la situación y decidieron tener un gobierno de unidad nacional y llamaron al diálogo argentino, no empezaron a tirar piedras cada uno desde su vereda sin ningún tipo de propuesta”.

Fue entonces cuando espetó: “¿Usted escucha a la oposición hoy con alguna propuesta alternativa? Los cuelgan de los pulgares y no se les cae una idea. Lo único que usted ve es que hay una importante agenda en los medios a los cuales ellos siguen y en vez de discutir el problema de cómo logramos la unidad, cómo ponemos sobre la mesa los caminos concretos de salida. (...) Lo que se tuvo en cuenta en el 2002 siempre fue la necesidad de tener un plan. Cuando la gente, que los bancos se le había quedado con los ahorros, empezó a recuperarlos en junio y julio, y la volvieron a poner en los bancos, comenzó a mirar el futuro, no mira solo pasado”.

En declaraciones al programa Es por acá, de Radio Milenium, De Mendiguren indicó que es posible un proyecto de desarrollo en este contexto de tanta volatilidad, pero aclaró que hay condiciones.

"Lo de (Juan) Grabois y la toma de las tierras no ayudan", dice De Mendiguren.

“Hace falta un acuerdo político pero parto de que Argentina tiene un problema estructural que cada 10 años, aproximadamente, que te lleva a esta crisis. Está muy claro cuál es la causa, que es la falta de dólares. Y la Argentina no ataca el problema estructural que es cambiar la matriz productiva. Argentina como está hoy, aunque crezcas te endeudas porque todo lo que vos recaudás por lo que exportás no te sirve para los recursos que necesitas para esa producción”, dijo.

Y agregó: “Hoy Argentina le vende al mundo a razón de 400 dólares la tonelada y le compra al mundo a razón de 1800/1600... Es decir, los números de la Argentina no cierran. Estos números cerraban a principios del siglo XX cuando éramos cuatro millones y medio de personas. Con 45 millones o agregas valor o generar mucha más riqueza de lo que hoy Argentina está en condiciones de generar o cada crisis la vas a volver a repetir. Hoy la Argentina está con la brecha más grande de su historia entre la Argentina real, la que vivimos todos los días, y la potencial. Eso te quiere decir que tenés una gran oportunidad”.

Luego de enumerar las ventajas económicas que tiene el país y que no explota o lo hace de manera incorrecta, afirmó que “Argentina es acreedora del mundo, no es deudora del mundo. Argentina en su historia lamentable es un país que exporta ahorro e importa deuda y así nos fue. Si vos tenés estas herramientas, lo que hace falta es ver a la Argentina de una manera distinta. Tenés que refundar la Argentina, no podés salir de la crisis emparchando a esa Argentina fracasada”.

Ante la pregunta sobre un país que todavía pone en discusión la propiedad privada, ¿está en condiciones de cambiar esa matriz productiva? De mediguren respondió: “No le quito preocupación por ese tema pero tampoco me parece que mantenga la gravedad para decir que esto condiciona el arranque de la Argentina. Es muy grave”.

Y se explayó: “Pongámonos en contexto, si uno no ve hoy que el mundo está atravesando una de las crisis más graves que en dos meses llegó a 160 países, está cayendo el PBI de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra en cifras que nunca se conocieron, los países están llegando a déficits fiscales que no hubo en su historia para poder atacar esta crisis mundial. Y a nosotros nos quieren hacer creer que este es un problema que nos pasa a nosotros, entonces esto desmoraliza más. Segunda cosa que es muy importante, ¿cómo entraron los países a esta crisis estructural tan grave?: entraron fuertes, con reservas, economías creciendo o estabilizadas, sin pobreza, con sistemas sanitarios sólidos y miren lo que están padeciendo. Nosotros entramos a la crisis con un Renault 4L sin frenos entonces no podemos hoy abstraernos de esto. Creo que hay mala intención en eso de hacernos creer a los argentinos que solamente Argentina estalla y que no tiene salida”.

Por la pandemia hay que tratar de de que "se mueran la menor cantidad de empresas posibles porque después nada vas a construir sobre un cementerio de empresas", señaló el funcionario.

Respecto de la pandemia, el funcionario indicó que “la crisis nadie puede saber cuándo termina, solo sabemos cuándo empezó. Va a ser grave. El rumbo es de tratar de que se mueran la menor cantidad de empresas posibles porque después nada vas a construir sobre un cementerio de empresas. En la crisis hay prioridades. Por supuesto, lo de (Juan) Grabois y lo de las tierras no ayudan, que alguien diga que va a ir un camión por la 9 de julio, tampoco. Ahora, que tampoco ayudan ciertas declaraciones que escuchas de gente que parece paracaidista ruso que no estuvo en Argentina y te dan consejos, lo vi al amigo Mauricio (Macri), y me habla de la transparencia y habla de la república y fue el primero que por un DNU quiso cambiar a los jueces de la Corte que están hoy. Y hablando de la justicia, yo tengo memoria cuando Lilita Carrió le pidió juicio político al ministro de justicia. Algo raro habrá visto”.

Y señaló: “¿Entonces vamos a entrar en esa pelea hoy? ¿Con esto vamos a arreglar los problemas de la gente de todos los días o preferís que debatamos cómo terminamos de cerrar esta cadena agroalimentaria, cómo terminamos de generar otra vez incentivos a la construcción? Ese es el debate que a mí me gustaría. Yo estoy en un banco, estamos por recibir al intendente de Avellaneda, en esta crisis estamos saliendo con un crédito hasta siete años con dos años de gracia. Lo que estamos apostando es que después de esta crisis exista un país”.