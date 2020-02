La economista de C5N, Julia Strada, fue designada por Kicillof para el directorio de Grupo Provincia

Horas después de haber criticado a quienes ocupaban las sillas del directorio del Grupo Bapro tras ser nombrados por la gestión macrista, Axel Kicillof logró su tan ansiada renovación en la entidad financiera. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, nombró ayer a: Julia Strada, Ariel Lieutier, Fernando Gelfo y Nicolás Segal para los cargos vacantes.

La única mujer que aparece en esta designación, es decir, Strada, es conocida por gran parte de los argentinos por ser una de las encargadas de presentar noticias económicas en C5N. Se trata de una rosarina de 30 años, que pese a su corta edad tiene una larga trayectoria académica.

La flamante integrante del directorio de Grupo Bapro es licenciada en Ciencias Políticas (recibida en la Universidad Nacional de Rosario). Cuenta con una maestría en Economía Política (FLACSO) y un doctorado en Desarrollo Económico (UNQUI). Fue becaria del Conicet y es integrante del Centro de Economía Política Argentina, una usina de investigación económica de tendencia heterodoxa, con afinidad al kirchnerismo.

Una de sus frases de cabecera es "Porque la economía, explicada, es revolucionaria". Tal vez ese perfil periodístico - didáctico a la hora de hablar de temas complejos es uno de los motivos por los cuales alcanzó rápidamente popularidad dentro del público de C5N,

En 2016 la vida la cruzó con Víctor Hugo Morales, quien la acercó al periodismo. "Tenía el rigor académico pero no el periodístico, eso de chequear fuentes. Entré en un momento crítico, por eso valoro que el canal haya tomado la decisión de poner a una mujer en horario central. Fue difícil al comienzo porque como casi no hay mujeres hablando de economía, no tenía referencias, me tocaba encontrar mi propio estilo y creo que lo logré", señaló hace poco en una nota publicada en el diario La Nación.

Actualmente no solo habla de Economía en C5N, sino que también es columnista de la radio online Futurock.

